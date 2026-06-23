'닥터 섬보이'의 OST '라면 먹고 갈래요?'가 발매된다. / 사진제공=모스트콘텐츠

가수 보라미유가 '닥터 섬보이'의 OST '라면 먹고 갈래요?'를 불렀다. / 사진제공=쇼파르엔터테인먼트

가수 보라미유가 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' OST에 참여한다. 보라미유가 가창한 다섯 번째 OST '라면 먹고 갈래요?'는 극 중 주요 장면에 배경음악으로 흘러나와 시청자들의 몰입을 도왔다. 이명우 감독이 직접 작사에 참여한 가운데, 보라미유의 음색이 더해져 작품의 감성을 전할 예정이다.23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 보라미유가 가창에 참여한 '닥터 섬보이'의 다섯 번째 OST '라면 먹고 갈래요?'가 발매된다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사와 비밀 많은 간호사가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스. '라면 먹고 갈래요?'는 기타를 중심으로 피아노, 베이스, 드럼, 브라스가 어우러진 보사노바 장르의 곡이다. 극 중 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)가 서로의 상처를 위로하며 함께 라면을 먹는 장면에 처음 삽입됐다.가사에는 일상적인 한마디에서 시작되는 설렘과 위로의 감정을 담았다. 부드러운 리듬 위에 보라미유의 맑은 음색이 더해져 따뜻한 분위기를 완성한다.이번 OST는 거미, 다비치, 허각, 노을, 먼데이 키즈 등과 작업한 룩원(LOOGONE)과 이예준, 이승철, 슈퍼주니어-K.R.Y., 양요섭 등과 협업한 멜로 메이드(MELO MADE)가 작곡을 맡았다. 작사는 '닥터 섬보이' 연출을 맡은 이명우 감독이 직접 참여해 곡과 드라마의 정서를 연결했다.보라미유는 최근 미니 7집 'clover #4(클로버 #4)'를 발매하는 등 음악 활동을 이어가고 있으며, 다양한 OST에도 꾸준히 참여해왔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr