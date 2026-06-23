/ 사진제공=넷플릭스

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'환승연애'와 '연애남매'를 연출한 이진주 PD가 일반인 검증 과정에 대해서 언급했다.23일 서울시 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 몬스타엑스 주헌과 유튜버 찰스엔터, 연출을 맡은 이진주 PD, 강유민 PD가 참석했다.'연애실험실'은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능이다.최근 연애 예능을 둘러싸고 일반인 출연자들의 과거사와 사생활 논란이 잇따르며 제작진의 검증 책임이 화두로 떠오른 가운데, 이진주 PD는 출연자 검증 과정에 대한 고민도 솔직하게 털어놨다. 그는 "출연자들을 여러 번 만나보고, 술도 같이 마시고, 다양한 상황을 함께 겪어본다"며 "그 과정에서 '이 사람이 어떻게 살아왔을까'를 짐작해보려고 한다"고 말했다.이어 이진주 PD는 "연애 프로그램 출연은 누군가에게 큰 기회가 될 수 있다고 생각한다"며 "그 기회가 좋은 사람에게 갔으면 좋겠다는 마음이 크다. 그래서 무엇보다 좋은 사람을 캐스팅하고 싶다"고 밝혔다.다만 완벽한 검증에는 한계가 있다고 인정했다. 이 PD는 "사실 검증은 어렵다. 좋은 사람이라고 생각했는데도 크리티컬한 일을 했을 수 있지 않나"라며 "다행히 지금까지는 큰 문제가 생긴 적은 없지만, 여러 번의 술자리와 친목 모임 등을 통해 이 사람의 인성을 미루어 짐작해보자는 방식으로 검증을 해보고 있다"고 설명했다.넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 24일 오전 11시 넷플릭스에서 3, 4회 연속으로 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr