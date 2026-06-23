/ 사진제공=넷플릭스

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이진주 PD가 프로그램의 기획 의도를 전했다.23일 서울시 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 몬스타엑스 주헌과 유튜버 찰스엔터, 연출을 맡은 이진주 PD, 강유민 PD가 참석했다.'연애실험실'은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능이다.연출을 맡은 이진주 PD는 기획 의도에 대해 "'환승연애'나 '연애남매'를 만들면서 회의를 할 때 특정 프로그램에 대한 이야기만 하는 건 아니다. 회의 과정에서 다양한 소소한 아이디어들이 나온다"며 "특히 '환승연애'는 10명의 출연진만으로 12주를 끌고 가야 하는 긴 호흡의 프로그램이라 제작 부담도 크고, 한 가지 아이템에만 집중해야 하는 한계가 있었다"고 말했다. 이어 이진주 PD는 "다른 아이디어들도 실행해보고 싶다는 욕망이 있었다"며 "처음에는 소소하게 시작해보려 했던 기획이 점점 커진 케이스"라고 설명했다.특히 침대 소개팅, 고립 연애 등 이번 프로그램의 독특한 설정에 대해서 이진주 PD는 "('환승연애', '연애남매' 역시) 특이한 설정을 갖고 있었지만 출연자들이 자연스럽게 임하면 시청자들도 자연스럽게 받아들이게 된다"며 "그래서 출연자들이 최대한 자연스럽게 참여할 수 있도록 신경을 썼다"고 강조했다.화제를 모은 '침대 소개팅' 설정에 대해서는 "제가 생각한 침대 소개팅의 의미는 자극적인 장치가 아니다"라며 "회의도 꼭 회의실에서만 하는 게 아니라 누군가의 집에서 편하게 누워 이야기할 때 더 잘 풀리는 경우가 있더라. 친구와 찜질방에 가서 누워 이야기를 나누다 보면 속얘기를 많이 하게 되지 않나"라고 설명했다.그러면서 "출연자들에게도 이런 취지를 많이 설득했다"며 "자극적인 설정이라기보다 몸이 이완되는 환경에서 더 말랑말랑한 이야기가 나올 수 있지 않을까 하는 생각이었다. 그런 취지에 공감하고 납득한 분들이 출연하게 된 것"이라고 덧붙였다.넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 24일 오전 11시 넷플릭스에서 3, 4회 연속으로 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr