/ 사진제공=넷플릭스

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구독자 104만명을 보유한 유튜버 찰스엔터가 방송 활동에 선을 그었다.23일 서울시 상암동 스탠포드호텔에서 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 몬스타엑스 주헌과 유튜버 찰스엔터, 연출을 맡은 이진주 PD, 강유민 PD가 참석했다.'연애실험실'은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능이다.유튜버로 활동 중인 찰스엔터는 방송 활동에 대한 생각을 전했다. 그는 "방송이 처음인데 아무래도 유튜버가 본업이다 보니 방송인으로 활동할 생각은 없었다"며 "사실 너무 해보고 싶었던 프로그램이라 참여하게 됐고, 앞으로도 정말 하고 싶은 방송이 아니라면 방송인으로 활동할 계획은 없다. 계속 유튜버로 활동할 예정"이라고 선을 그었다.그럼에도 방송 출연을 결심한 이유로는 연출을 맡은 이진주 PD를 꼽았다. 찰스엔터는 "이진주 PD님 이름 석자만 보고 선택했다. 이렇게 일하면 안 되는데 저는 사람을 보고 일하는 편이다. 뭐든 사람이 중요하다고 생각해서 PD님 때문에 하게 됐다"고 밝혔다.이어 "저는 자연스러운 걸 좋아한다. 딱딱한 분위기나 요구가 많고 인위적인 걸 안 좋아한다" 며 "(앞으로 방송을 하게 된다면) 자연스럽게 할 수 있도록 배려를 많이 해주셨으면 좋겠다. 찐 리액션을 하고 싶어서 아무것도 알려주지 말아 달라고 했다"고 말했다. 그러면서 "어떤 실험을 할지 미리 알면 진짜 반응이 안 나올 것 같았다. 다음 회차 내용도 모르는 상태에서 촬영했다. 아무것도 모른 채 찍을 수 있게 배려해 주셔서 좋았다. 앞으로도 그런 방송이라면 해보고 싶다"고 덧붙였다.마지막으로 유튜브 활동과 관련해서는 "연프 리뷰 콘텐츠에 영향을 줄 일은 없을 것 같다"며 "PD님들께 경쟁 프로그램 리액션을 해도 되냐고 양해를 구했는데 괜찮다고 하시더라"고 전했다.넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 24일 오전 11시 넷플릭스에서 3, 4회 연속으로 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr