배우 김강우가 취재진 앞에 선 모습이다. / 사진=텐아시아DB

김강우가 유튜브를 통해 또 다른 매력을 보여주고 있다. / 사진=김강우 유튜브

배우 한혜진의 친언니와 결혼한 김강우가 유튜브 구독자 100만 명 달성을 앞두고 있다.김강우는 지난해 4월 개인 유튜브 채널 '김강우 KIMKANGWOO'를 개설하며 새로운 도전에 나섰다. 채널은 개설 1년여 만에 구독자 95만 명을 돌파하며 100만 구독자 달성을 앞두고 있다. 그는 유튜브를 통해 요리와 여행, 일상 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 꾸준히 시청자들과 소통하고 있다.앞서 김강우는 유튜브를 시작한 이유에 대해 "진짜 오랜 시간 고민했다. 나는 유튜브가 뭔지도 몰랐고 유튜브를 보지도 않았다"고 밝힌 바 있다. 이어 그는 "새로운 걸 해보고 싶은 마음이 컸다. 배우 생활을 오래 하면서 매너리즘에 빠져 있다는 생각도 들었고, 나 자신을 더 알고 싶었다. 항상 촬영되는 사람이었는데 직접 기획하고 만들어보면 어떨까 생각했다"고 설명했다.한편 김강우는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'을 통해 요리 실력과 따뜻한 일상을 동시에 공개하며 '순정셰프'라는 별명을 얻었다. 진정성 있는 모습으로 시청자들의 공감을 얻은 그는 2025 KBS 연예대상 리얼리티 부문 신인상을 받기도 했다.본업인 배우로서의 행보도 이어간다. 김장우는 올 하반기 방송 예정인 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무'에서 신라 최초의 진골 출신 왕 김춘추 역을 맡아 활약할 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr