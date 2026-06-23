김민경이 '라디오스타'에 출연했다./사진제공=MBC

출판사 편집자 김민경이 6년 장기 백수 끝에 이뤄낸 취업기를 공개한다.오는 24일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 출연하는 ‘모두가 자신의 소신과 싸우고 있다’ 특집으로 꾸며진다.김민경은 민음사 해외 문학팀 6년 차 편집자로, 번역 계약부터 표지, 마케팅까지 책이 독자에게 닿기까지의 전 과정을 함께하는 본업을 소개한다. 종일 교정지를 보며 오탈자를 잡고 문장을 다듬는 편집자의 일상을 설명한 그는 회사 유튜브 ‘민음사TV’와 각종 콘텐츠 출연으로 대중에게 이름을 알린 근황을 전한다.특히 김민경은 ‘비주류 초대석’으로 얻은 뜨거운 인기를 언급한다. 그는 취향이 뚜렷한 사람들이 모여 영화, 만화, 책에 대해 자유롭게 이야기하는 콘텐츠가 이렇게 큰 사랑을 받을 줄 몰랐다고 밝힌다. 이어 1500석 규모의 오프라인 콘서트가 5초 만에 매진되고, 대기 인원만 2만 명에 달했다고 전해 스튜디오를 술렁이게 한다.김민경의 맞춤 책 추천도 공개된다. 그는 MC들을 위해 직접 책을 골라와 모두의 관심을 받는다. 재테크에 관심 많은 김구라에게 특별한 책을 소개하며 감탄을 유발한다.직장인과 콘텐츠 출연자를 병행하는 현실적인 이야기도 이어진다. 김민경은 반차와 연차를 쓰거나 퇴근 후 촬영을 하며 유튜브와 방송 활동을 이어가고 있다고 밝힌다. 그는 “잘 안 풀리면 회사 출근하면 된다”라는 직장인 마인드를 밝힌다. 본업이 있기 때문에 콘텐츠 활동도 더 편하게 할 수 있다고 설명한다.김대호를 향한 ‘흑모델’ 발언도 이어간다. 김민경은 퇴사를 전혀 생각하지 않는다고 강조하며, 프리랜서 선언 후 여러 고민을 털어놓은 김대호를 향해 “퇴사하고 싶을 땐 김대호 아나운서님을 생각한다”라고 말한다. 이어 롤모델의 반대말로 ‘흑모델’이라는 신조어까지 만들어낸다.6년 장기 백수 끝에 민음사에 입사한 취업기도 공개된다. 김민경은 과거 언론고시를 준비하며 수십 번이나 언론사에 지원했지만, 최종 탈락을 반복했다고 밝힌다.가족 이야기도 공개된다. 그는 서울대 약대와 로스쿨을 거친 든든한 빽 덕분에 6년간 마음 편하게 백수 시절을 보냈다고 밝힌다. 이에 MC들은 “책 냄새 나는 집안”이라며 감탄한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr