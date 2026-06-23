이다은, 윤남기 부부가 사업 확장 소식을 전했다. / 사진=유튜브 채널 '남다리맥' 영상 캡처

이다은, 윤남기 부부는 '돌싱글즈2'를 통해 인연을 맺었다. / 사진=유튜브 채널 '남다리맥' 영상 캡처

MBN '돌싱글즈2'를 통해 부부의 연을 맺은 이다은, 윤남기 부부가 사업 확장에 나섰다.지난 22일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 '24시간이 모자란 두 남매의 아빠'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 윤남기는 "기존 매장에서 약 두 배 정도 규모가 커질 예정"이라며 자신이 운영 중인 아이스크림 매장의 확장 공사 소식을 알렸다.이후 공사가 진행된 현장을 다시 찾은 윤남기는 한층 넓어진 매장 내부를 둘러보며 만족감을 표현했다. 그는 "매장 규모가 약 2.5배가량 커진 것 같다"며 "공간 부족으로 선보이지 못했던 다양한 메뉴도 추가할 계획"이라고 설명했다.재오픈 준비에는 아내 이다은도 함께했다. 두 사람은 신메뉴 제조 연습에 나섰고, 이다은은 직접 보건증을 신청하는 것은 물론 아이스크림 제조 연습에도 적극적으로 참여했다. 그는 "오랜만에 카페 아르바이트를 하는 기분이라 긴장된다"고 말해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr