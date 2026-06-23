이효리가 첫 연프에 도전하는 소감을 밝혔다./사진제공=JTBC

이효리(47)가 첫 연애 프로그램에 도전하는 소감을 밝혔다.23일 JTBC 새 예능 '연애전쟁' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 이날 행사에는 권해봄 CP, 박은영 PD, 이효리, 서장훈, 김희철이 참석했다.'연애전쟁'은 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다. '솔직 입담의 소유자' 이효리. '촌철살인의 아이콘' 서장훈, '연애 경력직' 김희철이 연애 멘토 MC로 나선다.박은영 PD는 차별점으로 세 MC를 꼽았다. 그는 "이 분들이 남의 편이면 살짝 무서울 수 있지만, 내 편이면 든든한 분들이다. 보는 분들도 남자, 여자 입장에서 이입해서 보게 될텐데, 든든한 내 편이 들어주는 것 같은 대리 만족을 느끼지 않을까 싶다"고 말했다.이어 "서장훈이 이효리에게 공격당하는 반전 모습이 나온다. 이효리는 엉뚱한 조언이나 기발한 조언을 많이 해준다. 김희철 님은 중재자 같은 느낌이고, 따뜻한 조언을 많이 한다"고 설명했다. 권해봄 CP는 "당연히 서장훈이 채찍, 이효리가 당근인 줄 알았는데, 실제로는 이효리가 채찍을 휘두르고 서장훈이 잘 달래주더라. 김희철도 스스로 'T'라고 하는데, 의외로 따뜻한 면모를 많이 보여준다"고 덧붙였다.이효리는 "TV 프로그램 오랜 만에 MC를 하는 거기도 하고, 연애 프로그램은 처음이다. 처음에는 긴장을 많이 했다"며 "내가 원래 착한 편이 아니다. 이제 나이가 들어서 그런지 여유가 생긴 건지, 나대로 편하게 이야기하고 살아야겠다고 생각하던 찰나에 이 프로그램을 만났다. 어린 친구들한테 날 선 말도 하고 못된 말도 한다. 정답은 없다. 옆집 언니랑 연애 수다 떠는 것처럼 아무말이나 하는 거다. '쟤는 왜 저런 말하지?' 그럴 수 있지만, 너그럽게 봐달라"고 요청했다.'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr