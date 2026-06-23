'아파트'에 배우 지성, 하윤경이 출연한다. / 사진제공=JTBC '아파트'

'아파트' 4인 포스터가 공개됐다. / 사진제공=JTBC '아파트'

배우 지성이 JTBC 새 토일드라마 '아파트'로 돌아온다. 앞서 지난 2월 종영한 MBC 드라마 '판사 이한영'에서 최고 시청률 13.6%를 기록한 지성이 또 한 번 흥행을 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다.다음 달 11일 방송되는 '아파트'는 아파트 속 눈먼 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기를 담았다. 극 중 지성은 배우 하윤경과 부부 호흡을 맞춘다.이 가운데 23일 JTBC가 공개한 4인 포스터에는 빛나는 야경을 배경으로 네 인물의 서로 다른 욕망이 담겼다. 불이 켜진 아파트 미니어처를 중심으로 모인 네 배우의 모습이 눈길을 끈다. 특히 전설의 미수금 0% 오아시스파 전직 보스 박해강 역의 지성은 아파트 모형을 손에 쥔 채 여유로운 미소를 짓고 있다.똑 부러지는 성격의 변호사 지망생이지만 현실은 아르바이트생인 강하리 역의 하윤경은 아파트 블록을 머리에 기댄 채 생각에 잠긴 모습으로 눈길을 끈다. 뜻하지 않게 거대한 가족 사기극에 휘말리게 될 강하리의 상황을 암시하듯 깊은 눈빛으로 인물의 복잡한 심경을 표현했다.럭셔리한 건설사 대표 이충원 역의 박병은은 반듯한 외모와 대비되는 차가운 눈빛으로 이목을 집중시킨다. 장충금을 노리는 박해강과의 대립을 예고하는 가운데, 겉으로는 젠틀하지만 속내를 알 수 없는 인물의 면모를 보여주며 궁금증을 더한다.아파트를 향한 남다른 애정으로 이웃들의 일거수일투족에 관심을 갖는 장숙진 역의 문소리는 세 인물과는 다른 분위기를 자아낸다. 아파트 조경수 모형을 손에 든 채 미소를 짓고 있는 그는 밝고 활기찬 에너지로 존재감을 보여주며 극에 색다른 재미를 더할 인물의 등장을 예고했다.'아파트'는 7월 11일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr