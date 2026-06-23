Lee Hyori

이효리가 '연애전쟁' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

김희철이 '연애전쟁' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

서장훈이 '연애전쟁' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

이별 직전의 위기에 놓인 커플들을 위해 매운맛 연애 멘토들이 등판한다. '결혼 13년 차' 이효리와 '아는 형님' 잠정 휴식을 선언한 김희철, '촌철살인' 서장훈이 현실 연애의 민낯을 가감 없이 파헤친다.23일 JTBC 새 예능 '연애전쟁' 제작발표회가 온라인 녹화 중계로 진행됐다. 행사에는 권해봄 CP, 박은영 PD와 방송인 이효리, 서장훈, 김희철이 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.'연애전쟁'은 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다. 기존의 달콤한 연애 예능이나 부부 상담 솔루션과는 결을 달리한다. 권해봄 CP는 "남녀가 만나 사랑을 싹틔우는 일반적인 연프와 달리, 연애하면서 겪는 전쟁과 감정의 소용돌이를 고스란히 담고 싶었다"고 기획 의도를 밝혔다. 출연자 보호에 대해서는 "누군가를 가해자나 피해자로 모는 편집을 지양하고, 양측의 입장과 사연의 맥락을 충분히 보여주려 노력했다"고 설명했다.가장 눈길을 끄는 것은 이효리의 합류다. 데뷔 후 첫 연애 예능 MC에 도전하는 이효리는 "나는 보통 '헤어지라'는 말을 많이 한다"며 화끈한 입담을 예고했다. '결혼 13년 차'로서 이별 직전 커플들의 감정을 이해하는 데 어려움이 없었냐는 질문에는 "다양한 연애 경험이 있어서 고충은 없다. 지금 연애는 끊었지만 과거의 경험이 있다"며 너스레를 떨었다. 이어 "진정성 의혹에 대한 선입견이 있었는데 실제로 보니 출연자들이 진짜 고민을 가지고 오더라. 현장에서 진짜로 헤어진 커플도 있다"고 덧붙였다.서장훈과 김희철 역시 반전의 활약을 예고했다. 박은영 PD는 "당연히 서장훈이 채찍, 이효리가 당근일 줄 알았는데 실제로는 이효리가 채찍을 휘두르고 서장훈이 잘 달래주더라"고 귀띔했다. 서장훈은 "그동안 화내고 혼내는 이미지가 많았는데 이번에는 한쪽 편을 들고 시작한다"며 "더 공감하고 따뜻한 면모를 보여주려 노력 중"이라고 말했다. 김희철은 "상대방의 입장을 대입해 보며 거울 치료를 하게 됐다. 미래의 연애를 위해 많이 배우는 중"이라고 밝혔다.최근 건강상의 이유로 JTBC '아는 형님' 잠정 휴식을 선언했던 김희철은 '연애전쟁' 합류에 대한 솔직한 심경도 고백했다. 김희철은 "'연애전쟁'은 올 초부터 하기로 약속된 프로그램이었다"고 선을 그으며 "'아는 형님'은 매주 목요일 녹화인데 해외 스케줄과 맞물리다 보니 집중하지 못하는 스스로를 보며 프로답지 못하다고 느꼈다"고 설명했다. 이어 "다행히 '아는 형님' 제작진도 응원해 주고 있고, 김신영이 너무 잘해주고 있어서 다행"이라고 덧붙였다. 이에 서장훈 역시 "작년부터 희철이의 해외 스케줄이 너무 많았다. 이 프로그램은 그전에 약속된 것"이라며 대변했다.마지막으로 이효리는 "내가 원래 착한 편이 아니다. 이제 나이가 들어서 그런지 여유가 생긴 건지, 나대로 편하게 이야기하고 살아야겠다고 생각하던 찰나에 이 프로그램을 만났다"며 "어린 친구들한테 날 선 말도 하고 못된 말도 한다. 정답은 없다. 옆집 언니와 연애 수다를 떠는 것처럼 편하게 진심을 전하려 하니 너그럽게 봐달라"고 요청했다.'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr