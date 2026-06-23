오연서가 '아근진'에 출연했다./사진=텐아시아DB

배우 오연서가 탁재훈의 플러팅에 당황했다. / 사진=SBS '아니 근데 진짜!' 영상 캡처

배우 오연서(39)가 캥거루족으로 사는 이유를 말했다.지난 22일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 오연서와 개그맨 김규원이 게스트로 출연했다. 두 사람은 MC인 이상민, 이수지, 탁재훈과 함께 다양한 이야기를 나눴다.이날 오연서는 이상형을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "다정하고 재밌는 사람이 이상형"이라고 밝혔고, 이에 탁재훈은 기다렸다는 듯 자신을 어필했다. 특히 오연서가 자신의 단점으로 게으름을 꼽자 탁재훈은 "평생 누워 있을 수 있다"며 웃음을 자아냈다.결혼 이야기도 나왔다. 이상민이 오연서에게 "왜 아직 부모님과 사느냐"고 묻자, 탁재훈은 "집에서 시집가라고 하지 않느냐"고 거들었다. 이에 오연서는 "이제 부모님도 포기하신 상태다. 안 가는 게 아니라 못 가는 것"이라고 털어놨다.그러자 이상민은 "오늘 할 수 있다"고 농담을 던졌고, 탁재훈도 이에 동조했다. 탁재훈은 "지금이 11시 30분이니까 12시에 예식 진행하고 1시에 혼인 신고하면 된다"고 말하며 적극적인 모습을 보였다. 오연서가 "조금 알아가는 시간이 필요하다"고 당황해하자 이수지는 "30분만 알아가라"고 몰아붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr