빅뱅/사진=태양 SNS 갈무리

사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년 기념 월드투어를 앞둔 가운데 독특한 감성의 포스터를 공개했다.YG엔터테인먼트가 빅뱅 데뷔 20주년 기념 월드투어 고양 공연의 팬클럽 선예매를 하루 앞두고 공식 SNS에 안내 포스터를 올렸다.이번 선예매는 비스테이지 BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP 가입자가 대상이다. 예매처에서 사전에 멤버십 인증을 마친 V.I.P(공식 팬덤 명)만 참여할 수 있다. 국내 티켓은 24일 오후 7시 쿠팡플레이 앱에서, 글로벌 티켓은 같은 날 오후 8시 NOL World에서 각각 예매를 시작한다. 멤버십 미가입자를 위한 일반 예매는 25일 같은 시간에 열린다.빅뱅은 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 '쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG'을 연다. 데뷔 20주년 월드투어의 시작이자 K팝 레전드 그룹의 복귀 무대라는 점에서 팬들의 시선이 쏠리고 있다.이번 공연은 빅뱅의 이름으로 9년 만에 진행되는 월드투어다. 히트곡 중심의 셋리스트와 지난 20년간의 음악적 역량을 총망라한 무대가 예상된다. 최근 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에 올라 화제가 됐던 빅뱅이 이번 투어에서 보여줄 퍼포먼스에 관심이 모인다.빅뱅은 고양 공연을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 18개 도시에서 31회 공연을 이어간다. 메트라이프 스타디움, 스타드 드 프랑스, 토트넘 홋스퍼 스타디움, 가오슝 내셔널 스타디움, 도쿄 돔 등 대형 스타디움과 돔 공연장을 돌며 전 세계 관객을 만날 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr