김희철이 '아는 형님' 잠정 하차 후 '연애전쟁'에 출연하게 된 배경을 밝혔다. /사진제공=JTBC

슈퍼주니어 김희철이 건강상의 이유로 '아는 형님' 잠정 하차 후 '연애전쟁'에 출연하게 된 배경을 밝혔다.23일 JTBC 새 예능 '연애전쟁' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 이날 행사에는 권해봄 CP, 박은영 PD, 이효리, 서장훈, 김희철이 참석했다.'연애전쟁'은 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다. '솔직 입담의 소유자' 이효리. '촌철살인의 아이콘' 서장훈, '연애 경력직' 김희철이 연애 멘토 MC로 나선다.김희철은 최근 건강상의 이유로 JTBC '아는 형님'에서 잠정 하차를 선언했다. 이후 '연애 전쟁'에 임하는 것에 대해 그는 "욕 먹어야 할 짓"이라며 "'연애전쟁'은 올 초부터 하기로 된 거였다. '아는 형님'은 매주 목요일에 찍다 보니 내 해외 스케줄에 녹화 일정을 맞출 때가 있고, 집중 못하는 스스로를 보며 프로답지 못하다는 생각을 했다. 과거의 나로 돌아오기 위해 쉬는 시간이 필요하다고 느꼈다. 다행히도 '아는 형님' 제작진도 응원해주고 있다. (김)신영이가 너무 잘하고 있어서 다행"이라고 밝혔다.서장훈은 "작년부터 희철이가 해외 스케줄이 너무 많았다. '연애전쟁'은 그 전에 약속이 돼 있던 거라서 그렇게 된 것"이라고 설명했다.'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr