김대호가 배우 고윤정을 이상형으로 언급했다. / 사진=텐아시아 DB

김대호가 자신의 연애관을 솔직하게 털어놨다. / 사진=SBS '아니 근데 진짜!' 영상 캡처

아나운서 출신 방송인 김대호(41)가 이상형으로 배우 고윤정(30)을 꼽았다.지난 22일 방송한 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 김대호와 배우 유인영이 출연했다. 이날 김대호는 자신의 연애관에 대한 솔직한 토크를 이어갔다.연애를 안 한 지 10년이 넘었다고 밝힌 그는 이성을 볼 때 중요하게 여기는 부분을 말했다. 그는 "솔직히 외모를 많이 보는 편이다. 사람을 알아가는 시간이 필요하기 때문에 처음에는 외모를 보게 된다"고 설명했다. 그러면서 이상형으로 고윤정을 꼽았다. 이에 배우 유인영은 "진짜 철없다"고 반응했고, 탁재훈은 "남자가 철이 없어야 오래 산다"고 거들어 웃음을 자아냈다.김대호는 과거 언급했던 '귀찮게 안 하는 여자' 발언에 대해서도 해명했다. 그는 "표현을 그렇게 해서 그렇지, 사실 귀찮은 사랑이 어디 있겠느냐"면서도 "연애를 하다 보면 계속 확인받고 싶어 하는 경우는 지치더라"고 털어놨다. 이에 이수지가 "만약 고윤정 씨가 연락 때문에 서운해하면 어떻게 할 거냐"고 묻자 김대호는 "제 자신을 한 번 돌아보겠다"고 답했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr