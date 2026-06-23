모델 겸 방송인 이현이가 '신랑수업2'에 게스트로 출연한다. / 사진=텐아시아 DB

'신랑수업2' 이현이가 남편과의 연애 스토리를 공개한다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

'신랑수업2' 이현이가 남편과의 연애 시절 비하인드를 대방출한다.오는 25일 오후 10시에 방송하는 채널A '신랑수업2'에는 모델 겸 방송인이자 송해나의 절친 이현이가 게스트로 출연한다.평소 '신랑수업2'를 즐겨봤다는 이현이는 과몰입하는 모습으로 눈길을 끈다. 그는 김요한, 이주연 데이트 영상이 공개되자 "두 사람이 등산 데이트를 할 때 김요한이 한 손 안기로 이주연을 번쩍 들어 올리는 게 멋있었다"고 후기를 전했다.김요한은 이주연과 캠핑 데이트를 하던 중 이해하기 힘든 행동을 해 모두를 놀라게 한다. 이를 본 이현이는 "김요한이 여자의 마음을 너무 모른다. 지금 주연 씨의 마음은 그게 아닐 것"이라며 흥분하는 모습을 보인다.이현이는 남편과의 연애 비화도 공개한다. 그는 "남편과 4:4 미팅에서 처음 만났는데, 그날 바로 클럽에 가서 놀다가 오전 7시에 헤어졌다"고 범상치 않은 첫 만남을 털어놓는다. 이어 "연애할 때도 친구들과 클럽에 갔는데, 그 사실을 알게 된 남편이 화를 냈다"며 "마음을 풀어주기 위해 홍대에서 남편이 있던 가평 페스티벌 장소까지 택시를 타고 찾아갔다"고 밝힌다.한편 이현이는 삼성전자 반도체 개발 엔지니어 출신 홍성기와 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 자녀들이 재학 중인 초등학교는 연간 학비 약 1000만 원 수준의 명문 학교로 알려져 있어 화제를 모은 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr