김대호가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김대호가 '위대한 가이드3'에서 활약 중이다. / 사진=MBC에브리원

'위대한 가이드3' 김대호가 에티오피아에서 외로움을 채워주는 운명의 상대를 만나 눈길을 끈다.23일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 우여곡절 끝에 홀로 에티오피아 남부로 향한 김대호의 합류기가 공개된다. 그는 공항에서 발이 묶이는가 하면 예상치 못한 동행까지 이어지며 쉽지 않은 여정에 나선다.앞서 김대호는 예상치 못한 비행 취소로 공항에 홀로 남겨졌다. 박명수, 최다니엘, 이무진이 먼저 목적지로 향한 가운데, 김대호는 홀로 기다림의 시간을 보내야 했다. 과연 그가 무사히 형제들과 합류할 수 있을지 관심이 쏠린다.이날 오랜 기다림 끝에 비행이 재개됐지만, 김대호 앞에는 또 다른 난관이 기다리고 있었다. 낯선 땅에 홀로 도착한 그는 정체를 알 수 없는 현지인들에게 둘러싸였고, 제작진의 짐까지 대신 들고 가는 상황이 벌어지면서 김대호는 당황한 기색을 감추지 못한다.정신없는 여정 속 김대호에게 예상치 못한 인연도 찾아온다. 외로웠던 마음을 달래준 특별한 존재의 등장에 김대호는 연신 미소를 지었고 "외로웠는데 그걸 채워주는 사람을 만났다"며 "가슴이 두근거렸다"고 털어놔 궁금증을 더한다.'위대한 가이드3'는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr