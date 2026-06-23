이특과 신동이 '왕자와 거지'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'왕자와 거지' 출연진이 공개됐다. / 사진=각 소속사

연예인들의 여행 예능이 시청자들 사이에서 "그들만의 호의호식"이라고 비판받고 있는 가운데, ENA가 슈퍼주니어 이특, 신동과 손을 잡고 새로운 여행 서바이벌 예능 '왕자와 거지'를 론칭한다.다음 달 27일 첫 방송되는 ENA 신규 예능 '왕자와 거지'는 역사와 신비의 땅 이집트를 배경으로 이특, 신동, 던, 김요한(위아이), 쟈니와 지성(이하 NCT) 등 6인의 아이돌이 왕자의 자리를 놓고 펼치는 6박 7일 승자독식 여행 버라이어티다.카이로와 룩소르, 후르가다 등 이집트 곳곳을 여행하며 미식과 유적, 휴양지를 경험하는 출연진은 매 미션을 통해 왕자와 거지로 운명이 갈린다. 승리한 팀은 특별한 혜택을 누리고, 패배한 팀은 쉽지 않은 여정을 이어가는 극과 극 여행이 펼쳐진다.특히 이번 프로그램은 '놀라운 토요일', '혜미리예채파', '살롱드돌' 등을 연출한 이태경 PD의 신작이라는 점에서 관심을 모은다. 출연진 간 케미를 이끌어내는 데 강점을 보여온 이 PD가 이번에는 남자 아이돌들과 어떤 호흡을 보여줄지 기대가 쏠린다.세대를 아우르는 아이돌 출연진 조합 역시 '왕자와 거지'의 관전 포인트다. 데뷔 21년 차를 맞은 이특과 신동이 중심을 잡고 후배들과 호흡을 맞춘다. 여기에 '병약미'와 '소식좌'의 아이콘 던, 첫사랑 비주얼 김요한이 반전 매력을 보여준다. 또한 글로벌 인기를 누리고 있는 NCT 127의 쟈니와 NCT DREAM의 지성도 합류해 눈길을 끈다.'왕자와 거지'는 7월 27일 오후 11시 15분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr