'나는솔로' 영철이 영자에게 미안한 마음을 전했다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는솔로'가 첫 번째 데이트 이후 지각 변동을 예고했다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 32기 영철이 '고독 정식'을 먹은 영자에게 미안한 마음을 표현한다.오는 24일에 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 첫 데이트 이후 러브라인이 급격하게 요동치기 시작한다.앞서 고독 정식을 먹게 됐던 영자는 숙소에서 속상한 마음에 홀로 눈시울을 붉힌다. 잠시 후 데이트에서 돌아온 영철이 영자를 불러내 비타민과 숙취해소제를 건네며 미안한 마음을 전한다. 밤이 깊어지자 영자도 고민 끝에 영철을 찾아간다. 영자는 진지하게 "나도 마음이 있으니까 서운하지"라며 그동안 힘들었던 감정을 털어놓는다. 이어 그는 "(마음) 정리가 됐냐?"며 영철의 속마음을 떠본다. 영철이 영자의 서운함을 풀어줄 수 있을지 관심이 쏠린다.영호는 정숙과 설레는 마음으로 첫 데이트에 나선다. 영호는 정숙을 제대로 못 쳐다보며 수줍어한다. 이에 정숙은 "원래 눈을 잘 못 마주치냐?"고 묻고 영호는 당황하며 "(정숙 님을) 보고 있으면 녹아내린다"며 "구미호가 (사람의) 간을 빼먹지 않나. (정숙 님을 바라보면) 쉽게 홀릴 것 같다"고 말한다. 과연 정숙이 영호의 칭찬 플러팅에 흔들릴지 두 사람의 데이트 현장에 궁금증이 모인다.'나는 SOLO'는 매주 수요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr