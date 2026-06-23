'환승연애2'에 출연해 인지도를 키운 이나연이 ADHD 치료를 위해 약물을 복용 중인 근황을 전했다./사진=이나연 유튜브 채널 캡처

'환승연애2'에 출연해 인지도를 키운 이나연이 ADHD 치료를 위해 약물을 복용 중인 근황을 전했다./사진=이나연 유튜브 채널 캡처

'환승연애2'에 출연해 인지도를 키운 이나연이 ADHD 치료를 위해 약물을 복용 중인 근황을 전했다./사진=이나연 유튜브 채널 캡처

연애 예능 '환승연애2'에 출연해 인지도를 키운 이나연이 ADHD 치료를 위해 약물을 복용 중인 근황을 전했다.지난 22일 이나연의 유튜브 채널에는 "하루 중 얼마나 나를 위해 사나요?"라는 제목의 영상이 게재됐다.이나연은 ADHD 약을 먹는 모습을 공개하며 최근 겪고 있는 어려움을 털어놨다. 그는 "요즘 계속 힘들다고 말씀드리지 않았느냐"며 "원래 성향 자체가 더 발전하고 싶고 정돈된 삶을 살고 싶은데 몸이 따라주지 않는다는 느낌이 들었다. 그로 인한 스트레스가 굉장히 컸다"고 말했다.이어 "실제로 책임져야 할 일도 많다 보니 감당하기 벅차 약을 먹기 시작했다"며 "다만 아직은 약이 저와 잘 맞지 않는 것 같다. 처음 복용했을 때는 심장이 너무 빨리 뛰었고 지금은 너무 졸리다"고 설명했다. 다만 치료를 이어갈 의지도 내비쳤다. 이나연은 "약을 먹으면 확실히 차분해지긴 한다"며 "좋아지기 위해 계속 노력하고 있다"고 전했다.앞서 이나연은 자신이 ADHD를 앓고 있다고 고백했다. 그는 "원래 집중력도 좋고 기억력도 좋은 편이었다. 그런데 사람이 한 번 무너지기 시작하면 신경을 쓰지 못하게 되고 주변 환경이나 일도 정돈이 안 되니까 너무 힘들더라"고 털어놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr