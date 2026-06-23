샘 킴, 정지선, 권성준 셰프가 출연하는 tvN 예능 '언더커버 셰프'가 목요 예능 강자로 자리매김하고 있다.
지난 18일 방송된 '언더커버 셰프' 5회 시청률은 수도권 가구 평균 4.3%, 최고 5.5%로 자체 최고 시청률을 기록했다. 또한 첫 방부터 5주 연속 케이블·종편 포함 동시간대 1위를 차지했으며 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 6월 3주 차 TV 비드라마 출연자 화제성 부문에서 정지선이 1위에 올랐다.
'언더커버 셰프'는 샘 킴, 정지선, 권성준이 정체를 숨긴 채 해외 식당 막내로 잠입해 자신만의 메뉴를 올리기까지의 과정을 담는다. 최고 셰프가 아닌 초심으로 돌아간 세 사람의 이야기가 웃음과 공감을 이끌어내고 있다. 이에 시청자 반응을 바탕으로 '언더커버 셰프'의 흥행 요인을 짚어봤다.
프로그램의 차별점은 정상에 오른 셰프들을 다시 막내 자리로 돌려보냈다는 점이다. 샘 킴, 정지선, 권성준은 낯선 환경 속에서 실수를 반복하고 지적받으면서도 주어진 일을 묵묵히 해내며 성장해 나갔다. 완성된 스타 셰프가 아닌 다시 배우는 이들의 모습이 시청자들의 눈길을 끌었다. 정체를 숨긴 채 제한된 시간 안에 실력을 인정받아야 한다는 설정도 몰입도를 높인다. 샘 킴, 정지선, 권성준은 막내 업무를 수행하면서도 위기의 순간마다 베테랑의 내공을 보여주며 반전을 만들어낸다. 실제 영업이 이뤄지는 현지 주방의 위계와 돌발 상황까지 그대로 담아내며 현실감 있는 재미를 더했다.
셰프 3인방의 생존 방식도 각기 다르다. 샘 킴은 성실함으로 신뢰를 쌓았고, 정지선은 끊임없는 연구와 연습으로 존재감을 키웠다. 권성준은 자신감과 관찰력을 바탕으로 기회를 만들어가고 있다. 처음에는 경계하던 현지 동료들도 세 사람의 태도와 실력을 인정하며 점차 가까워졌고, 이 과정에서 형성된 동료애가 또 다른 볼거리를 제공하고 있다.
프로그램이 후반부로 향하고 있는 가운데, 가장 먼저 승급한 샘 킴에 이어 정지선과 권성준이 자신만의 요리를 메뉴판에 올리며 최종 미션에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다. 5일간의 도전을 마친 뒤 이들이 어떤 방식으로 정체를 공개하고 현지 주방과 어떤 작별을 맞이할지도 남은 관전 포인트다.
'언더커버 셰프'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 18일 방송된 '언더커버 셰프' 5회 시청률은 수도권 가구 평균 4.3%, 최고 5.5%로 자체 최고 시청률을 기록했다. 또한 첫 방부터 5주 연속 케이블·종편 포함 동시간대 1위를 차지했으며 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 6월 3주 차 TV 비드라마 출연자 화제성 부문에서 정지선이 1위에 올랐다.
'언더커버 셰프'는 샘 킴, 정지선, 권성준이 정체를 숨긴 채 해외 식당 막내로 잠입해 자신만의 메뉴를 올리기까지의 과정을 담는다. 최고 셰프가 아닌 초심으로 돌아간 세 사람의 이야기가 웃음과 공감을 이끌어내고 있다. 이에 시청자 반응을 바탕으로 '언더커버 셰프'의 흥행 요인을 짚어봤다.
프로그램의 차별점은 정상에 오른 셰프들을 다시 막내 자리로 돌려보냈다는 점이다. 샘 킴, 정지선, 권성준은 낯선 환경 속에서 실수를 반복하고 지적받으면서도 주어진 일을 묵묵히 해내며 성장해 나갔다. 완성된 스타 셰프가 아닌 다시 배우는 이들의 모습이 시청자들의 눈길을 끌었다. 정체를 숨긴 채 제한된 시간 안에 실력을 인정받아야 한다는 설정도 몰입도를 높인다. 샘 킴, 정지선, 권성준은 막내 업무를 수행하면서도 위기의 순간마다 베테랑의 내공을 보여주며 반전을 만들어낸다. 실제 영업이 이뤄지는 현지 주방의 위계와 돌발 상황까지 그대로 담아내며 현실감 있는 재미를 더했다.
셰프 3인방의 생존 방식도 각기 다르다. 샘 킴은 성실함으로 신뢰를 쌓았고, 정지선은 끊임없는 연구와 연습으로 존재감을 키웠다. 권성준은 자신감과 관찰력을 바탕으로 기회를 만들어가고 있다. 처음에는 경계하던 현지 동료들도 세 사람의 태도와 실력을 인정하며 점차 가까워졌고, 이 과정에서 형성된 동료애가 또 다른 볼거리를 제공하고 있다.
프로그램이 후반부로 향하고 있는 가운데, 가장 먼저 승급한 샘 킴에 이어 정지선과 권성준이 자신만의 요리를 메뉴판에 올리며 최종 미션에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다. 5일간의 도전을 마친 뒤 이들이 어떤 방식으로 정체를 공개하고 현지 주방과 어떤 작별을 맞이할지도 남은 관전 포인트다.
'언더커버 셰프'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.
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