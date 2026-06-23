'흑백요리사' 정지선 셰프가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'언더커버 셰프'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진=tvN

샘 킴, 정지선, 권성준 셰프가 출연하는 tvN 예능 '언더커버 셰프'가 목요 예능 강자로 자리매김하고 있다.지난 18일 방송된 '언더커버 셰프' 5회 시청률은 수도권 가구 평균 4.3%, 최고 5.5%로 자체 최고 시청률을 기록했다. 또한 첫 방부터 5주 연속 케이블·종편 포함 동시간대 1위를 차지했으며 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 6월 3주 차 TV 비드라마 출연자 화제성 부문에서 정지선이 1위에 올랐다.'언더커버 셰프'는 샘 킴, 정지선, 권성준이 정체를 숨긴 채 해외 식당 막내로 잠입해 자신만의 메뉴를 올리기까지의 과정을 담는다. 최고 셰프가 아닌 초심으로 돌아간 세 사람의 이야기가 웃음과 공감을 이끌어내고 있다. 이에 시청자 반응을 바탕으로 '언더커버 셰프'의 흥행 요인을 짚어봤다.프로그램의 차별점은 정상에 오른 셰프들을 다시 막내 자리로 돌려보냈다는 점이다. 샘 킴, 정지선, 권성준은 낯선 환경 속에서 실수를 반복하고 지적받으면서도 주어진 일을 묵묵히 해내며 성장해 나갔다. 완성된 스타 셰프가 아닌 다시 배우는 이들의 모습이 시청자들의 눈길을 끌었다.정체를 숨긴 채 제한된 시간 안에 실력을 인정받아야 한다는 설정도 몰입도를 높인다. 샘 킴, 정지선, 권성준은 막내 업무를 수행하면서도 위기의 순간마다 베테랑의 내공을 보여주며 반전을 만들어낸다. 실제 영업이 이뤄지는 현지 주방의 위계와 돌발 상황까지 그대로 담아내며 현실감 있는 재미를 더했다.셰프 3인방의 생존 방식도 각기 다르다. 샘 킴은 성실함으로 신뢰를 쌓았고, 정지선은 끊임없는 연구와 연습으로 존재감을 키웠다. 권성준은 자신감과 관찰력을 바탕으로 기회를 만들어가고 있다. 처음에는 경계하던 현지 동료들도 세 사람의 태도와 실력을 인정하며 점차 가까워졌고, 이 과정에서 형성된 동료애가 또 다른 볼거리를 제공하고 있다.프로그램이 후반부로 향하고 있는 가운데, 가장 먼저 승급한 샘 킴에 이어 정지선과 권성준이 자신만의 요리를 메뉴판에 올리며 최종 미션에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다. 5일간의 도전을 마친 뒤 이들이 어떤 방식으로 정체를 공개하고 현지 주방과 어떤 작별을 맞이할지도 남은 관전 포인트다.'언더커버 셰프'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr