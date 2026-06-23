황신혜가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

황신혜, 신계숙, 양정아가 경기도 포천의 한 마을로 향한다. / 사진제공=KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'

배우 황신혜가 93세 어르신의 안타까운 사연을 듣고 눈시울을 붉혔다.오는 24일 방송하는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜, 신계숙, 양정아가 경기도 포천의 한 마을로 향한다.세 사람은 이사 기념 떡을 들고 마을의 경로당을 찾는다. 평균 연령 85세인 어르신들 사이에서도 이들은 특유의 친화력을 발휘하며 자연스럽게 어울린다. 특히 황신혜는 마을 어르신 대부분이 홀로 생활한다는 이야기를 듣고 "서로 눈 맞는 경우는 없으시냐"고 물어 웃음을 자아낸다.어르신들의 따뜻한 환대 속에 주민 신고식을 마친 세 사람은 마을 곳곳을 돌아다니며 이웃들과 정을 나눈다. '마을 최연소 농부'를 만나 일손이 부족할 때 언제든 돕겠다며 지원군을 자처하는가 하면, 황해도 출신 어르신의 집에서는 향긋한 고수 김치를 맛보기도 한다.또 93세 어르신의 집에서는 피란의 아픔과 어머니를 향한 그리움이 담긴 사연이 공개돼 세 사람 모두 눈시울을 붉힌다. 특히 신계숙은 자신의 어머니를 떠올리며 "돌아가시기 전에 엄마 이야기를 더 들어드릴 걸 그랬다"고 털어놓는다.'황신혜의 같이 삽시다'는 매주 수요일 오후 7시 40분 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr