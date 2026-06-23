'전현무계획'이 시즌4 론칭을 앞두고 공식 포스터 3종을 공개했다./사진제공=MBN·채널S

'전현무계획'이 시즌4 론칭을 앞두고 공식 포스터 3종을 공개했다./사진제공=MBN·채널S

'전현무계획'이 시즌4 론칭을 앞두고 공식 포스터 3종을 공개했다.2024년 2월 16일 첫 방송을 시작한 '전현무계획'은 대한민국 방방곡곡을 누비며 '먹지도'를 완성해왔다. '전현무계획4'는 7월 3일 오후 9시 10분 첫 방송을 확정했으며, MBN과 채널S에서 동시 방송된다. 글로벌 OTT 플랫폼 디즈니+ 독점 공개도 예정돼 더욱 폭넓은 시청자들과 만난다.제작진이 공개한 공식 포스터 3종에는 '전현무계획' 특유의 먹방 감성이 담겼다. 첫 번째 포스터에서 '먹브로' 전현무와 곽튜브(곽준빈)는 "무계획은 참 맛있다"라는 문구 아래 국밥 한 그릇에 집중한 모습으로 등장한다. 영화 '맨인블랙' 속 요원을 연상케 하는 슈트 차림의 두 사람은 뚝배기를 든 채 눈을 감고 맛을 음미하고 있다. 마치 극락을 경험한 듯한 표정이 웃음을 자아낸다.두 번째 포스터에는 국물로 위를 예열한 뒤 숟가락을 들고 본격적인 먹방에 돌입한 두 사람의 모습이 담겼다. 음식 앞에서 진지한 표정으로 먹방에 몰입한 모습이 시선을 끈다.가로형 포스터에는 '전현무계획'만의 '먹트립 감성'이 녹아 있다. "무계획은 끝이 없습니다"라는 문구 아래 전현무와 곽튜브는 편안한 캐주얼 차림으로 골목길을 걷고 있다. 두 사람이 이번 시즌에는 어떤 숨은 맛집을 찾아낼지 관심이 쏠린다.'전현무계획'은 전현무의 이름과 '무(無)계획'을 결합한 제목처럼 계획, 섭외, 기획 없이 떠나는 즉흥 먹방 여행으로 사랑받아왔다. 서울을 비롯해 부산, 광주, 대구, 대전, 강원 등 전국을 누비며 99개의 길바닥과 318곳의 숨은 맛집을 발굴했다.방송 이후 소개된 맛집들이 SNS와 온라인 커뮤니티에서 화제를 모으며 높은 관심을 얻었고, 이러한 인기에 힘입어 책으로도 출간됐다. 또한 방송통신위원회 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템 라코이(RACOI) 1위에 올랐으며, 굿데이터코퍼레이션이 주최한 '2025 펀덱스 어워드'에서는 전년 대비 가장 화제성이 상승한 작품에 수여되는 '펀덱스 데이터PD상'을 수상했다.'전현무계획3'는 오는 27일 방송을 끝으로 막을 내린다. 이후 일주일간 휴식기를 가진 뒤, 7월 3일 오후 9시 10분 '전현무계획4'가 처음 방송되며 새로운 먹트립 여정을 이어간다.'전현무계획4'는 7월 3일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr