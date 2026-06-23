배우 브랜드평판 2026년 6월 빅데이터 분석 결과, 허남준이 1위에 올랐다./사진=텐아시아DB

배우 브랜드평판 2026년 6월 빅데이터 분석 결과, 허남준이 1위에 올랐다./사진제공=한국기업평판연구소

배우 브랜드평판 2026년 6월 빅데이터 분석 결과, 허남준이 1위에 올랐다. 박지훈과 변우석이 각각 2위와 3위를 기록하며 뒤를 이었다.한국기업평판연구소는 지난 5월 23일부터 6월 23일까지 드라마, 영화, OTT에 출연 중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 1억9423만255개를 분석한 결과를 23일 발표했다. 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량을 측정해 브랜드평판지수를 산출했다. 이는 지난 5월 집계된 2억2443만7903개와 비교해 13.46% 감소한 수치다.배우 브랜드평판은 OTT 시장 확대에 따라 영화와 방송뿐 아니라 웹 미디어에서 활동하는 영화·드라마 배우까지 포함해 통합적으로 분석한 결과다. 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 기반으로 브랜드 빅데이터를 분석했으며, 참여가치·소통가치·미디어가치·커뮤니티가치·소셜가치에 가중치를 적용해 평판지수를 산출했다.브랜드 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍·부정 평가와 미디어 관심도, 소비자들의 관심 및 소통량, 이슈 확산 정도, 콘텐츠 반응과 인기도 등을 측정한다.2026년 6월 배우 브랜드평판 30위에는 허남준, 박지훈, 변우석, 김무열, 구교환, 전지현, 임지연, 고윤정, 최지수, 한동희, 김민석, 지창욱, 강동원, 이준영, 박은빈, 오정세, 공명, 강미나, 공승연, 김혜윤, 박보영, 하지원, 신혜선, 짱구, 전소영, 김재원, 신현빈, 채원빈, 이홍내, 장승조가 이름을 올렸다.1위를 차지한 허남준 브랜드는 참여지수 384만451, 미디어지수 281만1081, 소통지수 151만5490, 커뮤니티지수 243만431을 기록하며 브랜드평판지수 1059만7452로 집계됐다. 허남준은 SBS 드라마 '멋진 신세계' 주연을 맡으며 대세 배우로 주목받고 있다.2위 박지훈 브랜드는 참여지수 205만7795, 미디어지수 201만6531, 소통지수 186만9070, 커뮤니티지수 224만6203을 기록해 브랜드평판지수 818만9599로 분석됐다. 이는 지난 5월 브랜드평판지수 1192만9116과 비교해 31.35% 하락한 수치다.3위 변우석 브랜드는 참여지수 203만3635, 미디어지수 201만644, 소통지수 185만7972, 커뮤니티지수 213만2294를 기록하며 브랜드평판지수 803만4544를 나타냈다. 지난 5월 브랜드평판지수 1327만451과 비교하면 39.46% 감소했다.4위 김무열 브랜드는 참여지수 209만6966, 미디어지수 206만5643, 소통지수 190만178, 커뮤니티지수 187만1626으로 브랜드평판지수 793만4414를 기록했다.5위 구교환 브랜드는 참여지수 194만8959, 미디어지수 193만8444, 소통지수 179만7927, 커뮤니티지수 183만8945를 나타내며 브랜드평판지수 752만4276으로 집계됐다. 이는 지난 5월 브랜드평판지수 544만6005보다 38.16% 상승한 수치다.구창환 한국기업평판연구소 소장은 "2026년 6월 배우 브랜드평판 분석결과, 허남준 브랜드가 1위를 기록했다. 배우 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 5월 배우 브랜드 빅데이터 224,437,903개와 비교하면 13.46% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 10.78% 하락, 브랜드이슈 9.78% 하락, 브랜드소통 22.31% 하락, 브랜드확산 10.96% 하락했다"라고 밝혔다.이어 "드라마 '멋진 신세계'로 로코 우량주가 된 허남준 브랜드가 1위로 분석됐다. '취사병 전설이 되다'에서 연기 스펙트럼을 증명한 박지훈 브랜드는 2위, 강력한 팬덤과 함께 희노애락을 함께 하는 변우석 브랜드가 3위를 기록했다"라고 분석했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr