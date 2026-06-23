그룹 스트레이 키즈 'RUN IT' 서울 공연 포스터 / 사진제공=JYP 엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈 'RUN IT' 서울 공연 포스터 / 사진제공=JYP 엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈가 오는 7월 새 월드투어 'RUN IT'(런잇)에 나선다.JYP엔터테인먼트는 23일 스트레이 키즈 월드투어 'RUN IT'의 1차 투어 일정을 공개했다.스트레이 키즈는 7월 25일과 26일, 29일, 8월 1일과 2일 서울 송파구 KSPO DOME에서 총 5회 공연을 연다. 서울 공연 이후에는 도쿄, 나고야, 오사카, 후쿠오카를 비롯해 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르에서 팬들과 만난다. 추가 개최 지역은 추후 공개될 예정이다.이번 투어에는 도쿄 국립경기장 공연도 포함됐다. 스트레이 키즈는 해외 남성 아티스트 최초로 해당 공연장에서 단독 공연을 개최한다. 일본 공연은 도쿄 2회 공연을 포함해 총 7회 규모다.'RUN IT'은 지난해 10월 마무리한 월드투어 'dominATE' 이후 약 9개월 만에 선보이는 새 투어다. 당시 스트레이 키즈는 전 세계 35개 지역에서 총 56회 공연을 진행했다.스트레이 키즈는 투어에 앞서 24일 오후 1시 디지털 싱글 'RUN IT'을 발매한다. 신곡은 오는 8월 7일 공개되는 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)에도 수록된다.한편 스트레이 키즈는 오는 9월 브라질 음악 페스티벌 '록 인 리오(Rock in Rio)'에 출연한다. 같은 달 라틴 아메리카 3개 지역에서는 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티)를 개최할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr