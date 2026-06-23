가수 에반/사진제공=빌리프랩

가수 에반(EVAN)이 신곡 발매와 함께 음원 차트 정상에 올라 시선을 끌었다.에반의 디지털 싱글 'RIDE OR DIE' 타이틀곡 'Ride or Die'는 지난 22일 오후 9시 기준 벅스 실시간 차트 1위를 기록했다. 해당 곡은 공개 직후 멜론 '핫 100' 5위에 진입했고 수록곡 'Overflow' 또한 7위에 이름을 올렸다.글로벌 차트에서도 성과가 이어졌다. 'Ride or Die'는 콜롬비아, 말레이시아, 태국 등 8개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상을 차지했고 '월드와이드 아이튠즈 송' 차트에서는 6위를 기록했다.앞서 에반은 발매 당일 글로벌 팬 플랫폼 위버스에서 데뷔 기념 라이브 'EVAN ARCHIVE : Unboxing Live'를 열었다. 이날 방송은 인도네시아, 미국, 일본을 포함한 199개 국가 및 지역에서 시청했다.전곡 작사, 작곡 및 프로듀싱을 맡은 에반은 신곡에 대해 "있는 그대로의 감정을 녹여낸 노래로 팬들을 생각하며 썼다"며 "뮤직비디오 스토리라인을 구성할 때도 팬들이 어떻게 받아들일지를 가장 고민했다"고 밝혔다. 또한 수록곡 'Overflow' 가사 중 '작은 무인도'라는 대목을 가장 좋아한다고 언급했다.성공적으로 솔로 데뷔를 마친 에반은 오는 26일 여의도 한강공원 물빛무대에서 'The Fillin' Live with EVAN'을 열고 팬들과 만남을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr