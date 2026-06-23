리쌍 개리가 아들 강하오와 함께한 일상을 공유했다./사진=개리 SNS

리쌍 개리가 아들 강하오와 함께한 일상을 공유했다./사진=개리 SNS

리쌍 개리가 아들 강하오와 함께한 일상을 공유했다.개리는 21일 자신의 SNS에 "아들내미 맥북 구경하신다고 가로수에"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.개리와 하오는 각자의 개성이 묻어나는 시밀러룩을 선보였다. 그런 가운데 폭풍 성장한 하오의 근황이 눈길을 끌었다. '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하던 어린 시절의 앳된 모습은 찾아보기 어려울 만큼 훌쩍 자란 모습이었다.한 누리꾼이 "하오 키 많이 클 것 같다"고 댓글을 남기자, 개리는 "185cm는 되어야"라고 답하며 아들의 큰 키를 기대하는 모습을 보였다. 개리의 키는 172cm로 알려졌다.앞서 개리는 1996년 그룹 스머프로 데뷔한 뒤 2002년부터 2022년까지 리쌍 멤버로 활동하며 큰 사랑을 받았다. 2016년에는 음악 활동에 집중하기 위해 SBS 예능 '런닝맨'에서 하차한 바 있다. 이후 2017년 4월 결혼했으며, 같은 해 10월 아들 강하오를 품에 안았다.개리는 2020년 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 오랜만에 예능에 복귀해 아들 하오와 함께 출연하며 다정한 부자 케미로 많은 사랑을 받았다. 그러다가 같은 해 12월 방송을 끝으로 프로그램에서 하차했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr