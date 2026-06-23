배우 황인엽과 이혜리가 15년 만에 재회한 첫사랑으로 호흡을 맞춘다./사진제공=ENA

배우 황인엽과 이혜리가 15년 만에 재회한 첫사랑으로 호흡을 맞춘다./사진제공=ENA

배우 황인엽과 이혜리가 15년 만에 재회한 첫사랑으로 호흡을 맞춘다. 당초 여자 주인공으로 이유미가 캐스팅됐으나 최종 불발되면서 이혜리가 주연을 맡게 됐다.ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 23일 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)의 모습을 담은 메인 포스터를 공개했다. 푸르른 10대 시절 꿈과 사랑을 키워가다 헤어진 두 사람이 15년 만에 재회하는 이야기를 그린다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 살아가는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 담은 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 끝나지 않은 사랑을 다시 써 내려가는 과정을 통해 현실적인 공감과 설렘을 전할 예정이다.연출은 '트리거', '경이로운 소문' 시즌1·2의 유선동 감독이 맡았으며, '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다', '미스터 션샤인', '도깨비' 집필에 참여한 정은비 작가가 극본을 쓴다. 여기에 황인엽, 이혜리, 백성철, 이열음이 출연해 청춘 로맨스를 완성한다.티저 영상에서는 15년 만에 다시 만난 우수빈과 주이재의 상반된 감정선이 그려졌다. 우수빈에게 주이재는 잊지 못한 첫사랑이지만, 주이재에게 우수빈은 애써 지우고 살아온 첫사랑이었다. 다시 직진하는 우수빈과 그를 밀어내면서도 흔들리는 주이재의 모습은 두 사람의 사연에 궁금증을 높였다.메인 포스터에는 청량한 여름 햇살 아래 서로를 끌어안은 채 눈을 맞추는 우수빈과 주이재의 모습이 담겼다. 두 사람이 앞으로 어떤 꿈과 사랑을 다시 써 내려갈지 관심이 쏠린다.황인엽은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑이자 자신의 진짜 꿈인 주이재 곁으로 돌아온 천재 영화감독 우수빈 역을 맡았다. 우수빈은 부모가 설계한 삶을 살다가 10대 끝자락 주이재를 만나 꿈을 발견하고, 치열한 시간을 거쳐 결국 꿈을 이룬 인물이다.이혜리는 열정과 실력을 갖춘 생계형 리포터 주이재를 연기한다. 주이재는 꿈 하나만으로도 두려운 것이 없던 10대를 지나 현실의 벽에 부딪혀 공허한 어른이 됐지만, 다시 꿈을 꾸기 시작하는 인물이다.제작진은 "푸르른 청춘을 함께 카메라에 담았던 우수빈과 주이재가 30대에 재회한다"며 "각자 치열한 시간을 보낸 두 사람이 함께 꿈과 사랑을 이뤄나가는 이야기가 올여름 시청자들의 마음을 청량한 설렘으로 가득 채울 것"이라고 전했다.'그대에게 드림'은 다음 달 13일 오후 10시 첫 방송 되며, KT Genie TV와 TVING에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr