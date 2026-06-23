고준희가 소개팅에 나선다. / 사진=텐아시아DB

고준희가 소개팅에 나선다. / 사진=MBN

배우 고준희(42)가 '남의 집 귀한 가족'에서 인생 첫 소개팅에 나선다.23일 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족' 4회에서는 결혼정보회사를 통한 소개팅에 나선 고준희와 이를 지켜보는 부모님의 반응이 공개된다.지난 방송에서 김원훈, 김지유에게 소개팅 특훈을 받은 고준희는 드디어 소개팅 상대를 만난다. 고준희가 메이크업을 받으며 긴장한 모습을 보인 가운데, 딸의 결혼을 바라는 부모님이 직접 샵을 찾아 눈길을 끈다. 택시를 타고 가겠다는 고준희와 데려다주겠다는 부모님의 의견이 엇갈리지만, 결국 세 사람은 함께 약속 장소로 향한다.부모님의 응원 속에 고준희는 "원래 결혼 생각은 있다. 다만 그런 사람을 못 만났을 뿐"이라며 "손석구 같은 느낌. 몸은 화가 나 있어야 한다"고 이상형을 밝힌다. 모니터 룸에서 소개팅 현장을 지켜보는 부모님의 모습도 또 다른 재미를 더할 예정이다. 누구보다 고준희의 소개팅에 몰입한 부모님의 반응에 스튜디오 패널들은 "두 분이 소개팅하는 줄 알았다"라며 웃음을 터뜨렸다는 후문이다.소개팅이 시작되자 고준희는 "무슨 말을 해야 할지 모르겠다", "아무 생각 안 한다"라며 긴장한 모습을 보인다. 이를 지켜보던 어머니는 "저게 무슨 대답이야?"라며 답답해했다고. 소개팅남의 정체가 공개되기도 한다. 특히 "오래전부터 고준희의 팬이었다"고 밝힌 두 번째 소개팅남은 세심한 매력을 보여준다.분위기가 무르익던 중 소개팅남의 나이가 공개되자 모두가 놀라움을 감추지 못한다. 예상치 못한 나이 차에 고준희는 물론 부모님과 스튜디오 패널들까지 충격에 빠진 것. 과연 고준희가 인생 첫 소개팅을 성공적으로 마무리할 수 있을지 관심이 쏠린다.'남의 집 귀한 가족' 4회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr