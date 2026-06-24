배우 공효진이 킬러와 워킹맘을 오가는 이중생활 캐릭터로 안방극장에 돌아온다./사진제공=MBC

배우 공효진이 킬러와 워킹맘을 오가는 이중생활 캐릭터로 안방극장에 돌아온다./사진제공=MBC

배우 공효진이 킬러와 워킹맘을 오가는 이중생활 캐릭터로 안방극장에 돌아온다.오는 7월 31일 오후 9시 50분 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘의 워라밸 사수기를 그린 작품이다.공효진은 극 중 두루미전자 영업3팀 부장이자 전설의 저격수 '킹피셔' 유보나 역을 맡았다. 유보나는 평범한 유부녀인 동시에 법망을 피해 간 극악무도한 범죄자를 처단하는 킬러다. 3년간의 육아휴직을 마치고 현업에 복귀해 이중생활을 이어가는 인물이다. 공효진은 15년 만에 MBC 작품에 출연해 가정과 일을 오가며 고군분투하는 유보나의 일상을 그려낼 예정이다.23일 공개된 스틸에는 유보나의 상반된 모습이 담겼다. 먼저 저격용 총을 겨눈 채 날카로운 눈빛을 보내는 모습에서는 단 한 발로 타깃을 제압하는 킬러의 카리스마가 엿보인다. 반면 사무실에서는 영업3팀 부장으로서 고민에 빠진 표정을 짓고 있어 프로페셔널한 직장인의 면모를 짐작하게 한다.가족 앞에 선 유보나는 또 다른 얼굴을 보여준다. 냉철한 킬러의 모습 대신 친근하고 현실적인 워킹맘으로 변신해 남편과 딸 앞에서 무장 해제된 미소를 짓는다. 가정주부로서 마주하는 크고 작은 고민과 예상치 못한 상황들을 자신만의 방식으로 풀어가는 과정도 공감 포인트가 될 전망이다.'유부녀 킬러' 제작진은 "공효진 배우가 지극히 현실적인 애환을 지닌 가정주부와 범죄자들에게 공포의 대상인 킬러의 극과 극 온도차를 입체적으로 표현해내며 현장을 완벽하게 이끌고 있다. 공효진 배우가 선보일 유일무이한 활약을 기대하셔도 좋다"고 밝혔다.공효진은 2022년 10월 10살 연하의 가수 케빈오와 결혼했다. '유부녀 킬러'는 지난해 방송된 '별들에게 물어봐' 이후 약 1년 만에 선보이는 신작이다. '별들에게 물어봐'는 수백억 원대 제작비가 투입된 작품으로 화제를 모았지만 최저 시청률 1.8%를 기록하며 아쉬운 성적표를 남겼다.'유부녀 킬러'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 오는 7월 31일 오후 9시 50분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr