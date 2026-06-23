그룹 키비츠의 데뷔 EP 'OXY_GEN' 티저 이미지. / 사진제공=AOMG

그룹 키비츠의 데뷔 타이틀곡 'OXY' 뮤직비디오 티저 캡처. / 사진제공=AOMG

AOMG 첫 걸크루 키비츠(Keyveatz)가 데뷔 타이틀곡 'OXY'(옥시)의 첫 뮤직비디오 티저를 공개했다.지난 22일 키비츠(유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나)는 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 첫 번째 EP 'OXY_GEN'(옥시_젠)의 타이틀곡 'OXY' 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다. 공개된 영상은 짧은 분량이지만 강한 비트와 어우러져 데뷔곡에 대한 기대를 높였다.'OXY'는 다양한 힙합 사운드를 바탕으로 한 곡으로, 빠른 전개와 강렬한 에너지가 특징이다. 'OXY'가 수록된 데뷔 EP 'OXY_GEN'은 키비츠가 자신들만의 색깔과 방향성을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 'OXY'를 비롯해 멤버 전원이 작사·작곡·편곡에 참여한 'SUCK IT UP'(썩 잇 업), 래퍼 펀치넬로가 피처링한 'SUB_ZERO (서브_제로) (Feat. punchnello)', 프리 릴리즈곡 'Key Beats'(키 비츠), 'Catch My Breath'(캐치 마이 브레스)까지 총 5곡이 수록된다.한편, 키비츠는 오는 30일 데뷔 EP 'OXY_GEN'을 발매하고 정식 데뷔한다. 같은 날 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 팬 쇼케이스 'OXY_GEN : MESSY ROOM'을 열고 팬들과 첫 만남을 갖는다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr