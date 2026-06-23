죽은 전 애인과의 '귀접'에 빠져 임신까지 시도한 아내의 비밀이 공개됐다. /사진제공=채널A

죽은 전 애인과의 '귀접'에 빠져 임신까지 시도한 아내의 비밀이 공개됐다. /사진제공=채널A

죽은 전 애인과의 '귀접'에 빠져 임신까지 시도한 아내의 비밀이 공개됐다.지난 22일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 실화 재구성 코너 '사건 수첩'에서는 "아내가 바람을 피우는 것 같다"는 결혼 5개월 차 신혼 남성의 사연이 소개됐다. 결혼 직후 임신을 원했던 아내와 달리, 대학교 시간강사인 의뢰인은 생활이 안정된 뒤 아이를 갖고 싶어 잠자리를 피했다.이후 아내는 장모의 병간호를 핑계로 밤낮없이 외출과 외박을 반복하기 시작했다. 탐문 결과, 의뢰인의 아내가 매일 거액의 현금을 인출한 뒤 모텔을 드나드는 모습이 포착됐다. 해당 모텔방의 쓰레기통에서는 커플 아이템을 주문한 내역과 임신 테스트기 사용 흔적이 발견됐다. 급기야 아내는 "바람을 피웠다. 이혼하자"며 의뢰인에게 통보했고, 이후 산부인과를 방문하는 모습이 목격되면서 상간남의 아이를 임신한 게 아니냐는 의심이 증폭됐다.그러나 사건의 진실은 예상을 뒤엎었다. 조현병을 앓고 있던 의뢰인의 아내는 남편이 자신을 떠날지도 모른다는 극심한 불안감에 시달리고 있었다. 이에 서둘러 아이를 갖고 싶어 했고, 임신을 위해 약 복용을 중단하자 환각 증상이 나타났다.의뢰인 부부는 결혼 후 신혼집 인테리어 공사가 지연되면서 두 달간 모텔에서 생활했는데, 그 방에서 죽은 전 애인을 보기 시작했다. 결국 의뢰인의 아내는 죽은 애인과의 귀접(귀신과 성관계)에 중독돼 거짓말을 하고 모텔을 드나들게 됐다. 심지어 "귀신의 아이를 임신할 수 있다"는 가짜 무속인들에게 속아 한 번에 수백만 원짜리 기이한 행위를 한 사실까지 밝혀졌다.의뢰인은 모든 게 확신을 심어주지 못한 자신의 잘못이라고 자책했고, 아내의 치료를 시작하며 관계를 회복하기로 결심했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr