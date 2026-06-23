임성민이 프리랜서 전향 이후 극심한 생활고를 겪었던 과거를 털어놨다./사진=웹예능 '짠한형' 캡처

임성민이 프리랜서 전향 이후 극심한 생활고를 겪었던 과거를 털어놨다./사진=웹예능 '짠한형' 캡처

임성민이 프리랜서 전향 이후 극심한 생활고를 겪었던 과거를 털어놨다./사진=웹예능 '짠한형' 캡처

아나운서 출신 배우 임성민이 프리랜서 전향 이후 극심한 생활고를 겪었던 과거를 털어놨다.22일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "아나운서들이 왜 이리 짠해…"라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 KBS 아나운서 출신 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 출연해 프리랜서 전향 후 겪었던 경험담을 나눴다.2001년 프리랜서를 선언한 임성민은 "내가 프리랜서 원조"라며 "아무도 안 할 때 혼자 했다"고 말했다. 퇴사 후 활동은 오히려 더 많아졌다. 그는 "혼자 일하는데 너무 바쁘더라"며 "매니지먼트사에 들어갔는데, 아나운서 출신 방송인을 해 본 적이 없어 어떻게 할 줄 모르니 내버려 두더라"고 회상했다.당시 예능에서 활발히 활동하던 임성민은 연기자로 전향하기 위해 기존 활동을 정리해야 했다. 그는 "지금처럼 여러 가지 일을 동시에 할 수 있는 시대가 아니었다"며 "'도전 지구 탐험대'를 하고 있는데 PD가 왜 그만두냐고 하더라. 매니저가 하차 통보를 해 갑자기 프로그램을 놓게 됐다. 그걸 극복하는 게 힘들었다"고 털어놨다.1년간 공백기를 보낸 뒤 다른 기획사로 이적했지만, 시련은 계속됐다. 임성민은 "대표가 돈을 갖고 해외로 도망갔다"며 "예전에는 출연료 통장을 매니저들이 갖고 있었다. 대표가 몇백억을 해 먹고 도망가니, 매니저도 자기 살길을 찾고자 내 통장을 들고 튀었다"고 밝혔다.이어 "진짜 국민연금도 못 낼 정도로 돈이 없었다"며 프리랜서 전향 이후 겪었던 극심한 생활고를 고백했다. 그는 예상치 못한 연이은 악재로 경제적 어려움을 겪었던 당시를 담담히 돌아보며 힘들었던 시간을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr