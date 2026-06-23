박위·송지은 부부가 '7km 휠체어 마라톤'에 도전하던 중 예상치 못한 건강 이상을 겪는다./사진제공=SBS

박위·송지은 부부가 '7km 휠체어 마라톤'에 도전하던 중 예상치 못한 건강 이상을 겪는다./사진제공=SBS

박위·송지은 부부가 '7km 휠체어 마라톤'에 도전하던 중 예상치 못한 건강 이상을 겪는다.23일 오후 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 박위와 송지은 부부의 '7km 휠체어 마라톤' 도전기가 공개된다.박위는 자신만의 재활 비결을 소개한다. 유튜브 채널을 통해 '기적의 아이콘'으로 불리는 그는 하반신 마비 이후 꾸준히 이어온 맞춤형 운동법부터 특수 장비를 활용한 고강도 루틴까지 공개한다.다가오는 '7km 휠체어 마라톤'을 앞두고 근력 강화에 집중한 박위는 마비로 인한 신체적 한계를 극복하고 턱걸이를 해내는 모습을 보여 모두를 놀라게 했다는 후문이다. 이어 박위, 송지은 부부의 마라톤 도전 현장도 공개된다. 참가자 1700여 명이 함께하는 기부 마라톤에서 두 사람은 선두에서 행사를 이끌며 완주에 나선다.힘차게 출발한 지 얼마 지나지 않아 박위에게 예상치 못한 이상 신호가 찾아온다. 그는 갑작스러운 저혈압 증세와 어지럼증을 호소했고, 현장은 순식간에 긴장감에 휩싸인다. 급기야 레이스 중단 가능성까지 제기된 상황.도움의 손길이 이어졌지만, 박위는 "끝까지 하고 싶다"며 의지를 굽히지 않았고, 이를 지켜보던 MC들 역시 걱정을 감추지 못했다. 과연 박위가 위기를 이겨내고 '7km 휠체어 마라톤' 완주에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.박위, 송지은 부부의 맞춤형 운동 루틴과 위기 속 '7km 휠체어 마라톤' 도전기는 23일 오후 10시 40분 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr