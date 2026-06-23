백동주 PD가 '에그이즈커밍' 퇴사 후 심경을 밝혔다. / 사진='퇴사한 동동주' 유튜브 캡쳐

백동주 PD가 숨겨진 '에그이즈커밍' 퇴사 이유를 밝혔다. / 사진='퇴사한 동동주' 유튜브 캡쳐

나영석 PD가 이끄는 콘텐츠 제작사 '에그이즈커밍'의 1호 퇴사자로 화제를 모았던 백동주 PD가 퇴사 이후 솔직한 심경을 밝혔다.백동주 PD는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 '퇴사한 동동주'를 통해 퇴사 후 겪은 현실적인 고충과 깨달음을 담은 영상을 공개했다.백 PD는 "꾸준히 월급이 들어오다가 뚝 끊겨 본 적이 처음이다. 있다가 없으니까 더 확 느껴진다. 숨통이 조이더라"고 털어놨다. 그는 "잔고를 확인하지 않고 돈을 썼던 소비 습관이 남아 있어 수입은 줄어드는데 소비는 그대로였다. 통장 잔고의 마지노선 이하로 돈이 떨어지자 그게 확 왔다"며 막막했던 당시를 설명했다.백 PD는 "회사에 있을 때 어깨가 여기까지 올라가 있었더라. 나는 자부심을 가질 정도의 능력은 아니었구나 싶어 겸손해졌다"고 고백했다. 오랜 시간 자신을 괴롭혔던 열등감도 언급했다. 그는 "출신에 대한 열등감이 컸다. 공채 출신이 아니라 프리랜서로 시작해 인맥을 타고 들어간 케이스였기 때문"이라고 토로했다.백 PD는 퇴사 후 10개월 비로소 진짜 문제를 마주했다고 설명했다. 그는 "결국 문제는 회사 환경이 아니라 내 안에 있었다. 멘탈 관리를 못 했고 내 안을 들여다보지 않았다"고 반성했다. 그러면서도 "PD로서 지금 시기가 값지다. 유튜브라는 최전선에서 사람들의 반응을 알 수 있어 많이 배우고 있다"며 한층 단단해진 면모를 보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr