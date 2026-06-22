TXT 연준, 타이틀 곡 제목 스포…컴백 앨범 트랙리스트 공개

그룹 투모로우바이투게더 멤버 연준이 직접 작사한 수록곡이 담긴 앨범으로 돌아온다.연준은 22일 0시 팀 공식 SNS를 통해 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'의 트랙리스트를 공개했다.이번 트랙리스트 이미지는 앞서 공개된 'CHOI YEONJUN' 영상 속 아이스크림 트럭의 일부를 배경으로 활용해 시선을 끌었다. 또 수록곡 정보를 아이스크림 영수증 형태로 연출해 신선함을 더했다. 새 앨범에는 타이틀곡 'Ice Cream'을 포함해 'Vanilla', '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)', 'No More Disco', 'Fxxking Star', 'Long Way Long Ride'까지 총 6곡이 담긴다.타이틀곡 'Ice Cream'은 달콤하면서도 일정 거리를 유지하는 관계를 다룬 곡이다. 쉽게 녹아버리거나 급하게 먹으면 두통을 일으키는 아이스크림의 특성을 연인 관계에 빗대어 표현했다. 드럼과 베이스, 기타 리프가 중심이 되는 펑크 록 장르의 곡으로, 대중적인 소재와 트렌디한 사운드를 결합했다.연준은 이번 앨범 중 2곡의 작사에 참여했다. 연준이 노랫말을 보탠 '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)'는 호감 있는 상대에게 말을 건네기 전 느끼는 설렘과 긴장을 묘사했다. 또 다른 수록곡 'Long Way Long Ride'는 긴 여정 속에서 지친 스스로를 위로하는 곡으로, 연준이 직접 작사해 마음을 담았다.한편, 연준은 지난 20일 인천 인스파이어 아레나에서 개최된 '제35회 서울가요대상'에서 K팝 월드 초이스 솔로 부문을 수상했다. 솔로 활동으로 행보를 이어가고 있는 연준은 내달 10일 오후 1시 미니 2집 ‘NO LABELS: PART 02’를 정식 발매하고 본격적인 활동에 나선다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr