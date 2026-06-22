그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 퍼포주얼 콘텐츠 '논스탑(Nstop)'의 새 주인공으로 나섰다./사진제공=스튜디오 아제드(Studio AZeed)

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 퍼포주얼 콘텐츠 '논스탑(Nstop)'의 새 주인공으로 나섰다./사진제공=스튜디오 아제드(Studio AZeed)

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 퍼포주얼 콘텐츠 '논스탑(Nstop)'의 새 주인공으로 나섰다.스튜디오 아제드(Studio AZeed)는 지난 20일 공식 유튜브 채널을 통해 피프티피프티와 함께한 '논스탑'의 'Like a Bubble(라이크 어 버블)' 영상을 공개했다.'논스탑'은 일상적인 공간인 지하철 세트를 활용해 콘셉추얼한 연출을 담아낸 퍼포먼스 필름이다. 색다른 동선의 안무와 1인칭 주인공 시점의 앵글을 접목해 아티스트가 눈앞에서 춤을 추는 듯한 생동감을 구현하며, 퍼포먼스와 비주얼을 함께 감상할 수 있는 '퍼포주얼 필름'을 지향한다.이번 영상에서 피프티피프티는 꽃과 풍선으로 꾸며진 지하철 세트를 배경으로 밝고 자유로운 분위기의 무대를 선보였다. 화사한 색감과 경쾌한 에너지가 어우러진 가운데, 프레피룩을 재해석한 스타일링의 멤버들은 끊임없이 이어지는 동선과 역동적인 화면 구성 속에서 'Like a Bubble' 퍼포먼스를 완성했다.앞서 스튜디오 아제드는 피프티피프티의 '노래방 라이브(NORAEBANG LIVE)' 콘텐츠를 공개한 바 있다. 음색과 가창력에 초점을 맞춘 '노래방 라이브'에 이어 이번 '논스탑'에서는 같은 곡을 퍼포먼스 중심으로 재해석하며 'Like a Bubble'의 또 다른 매력을 담아냈다.스튜디오 아제드는 일상적인 공간을 새로운 무대로 탈바꿈시키는 '논스탑' 시리즈를 통해 차별화된 K팝 콘텐츠를 선보이고 있다. 올드스쿨 감성을 앞세운 NCT 127(엔시티 127)에 이어 청량한 에너지를 지닌 피프티피프티까지 함께한 가운데, 앞으로 어떤 아티스트와 새로운 퍼포먼스를 선보일지 관심이 쏠린다.피프티피프티의 'Like a Bubble' 노래방 라이브와 '논스탑' 본편은 스튜디오 아제드 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr