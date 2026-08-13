얼굴 또 달라졌다…강석우 딸, 이목구비 분위기 완전 바뀌었네

배우 강석우의 딸이자 배우 강다은이 한층 달라진 분위기로 시선을 끌었다.강다은은 최근 자신의 일상을 담은 짧은 영상을 공개했다. 영상 속 강다은은 브라운 컬러의 홀터넥 상의에 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카메라 앞에 섰다. 군살 없이 늘씬한 몸매와 긴 생머리가 어우러져 세련된 분위기를 자아냈다.특히 눈길을 끈 것은 강다은의 한층 또렷해진 이목구비다. 이전과 비교해 얼굴선과 전체적인 인상이 달라 보이면서 색다른 분위기를 풍겼다. 메이크업이나 촬영 각도 등에 따라 이미지가 달라질 수 있지만, 근황을 공개할 때마다 조금씩 변화한 듯한 비주얼이 시선을 사로잡는다.커다란 눈과 오뚝한 코, 갸름한 얼굴형이 더욱 강조되면서 성숙하고 화려한 분위기도 짙어졌다.배우로 활동을 시작했던 초창기의 풋풋한 이미지와는 또 다른 매력이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr