배우 지예은이 결혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 지예은이 결혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=오키키 유튜브

배우 지예은이 결혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=오키키 유튜브

배우 지예은이 자신의 연애 스타일과 결혼에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.지난 12일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 '혼자 썸 타는 사람 특 | 아무튼떠들러왔는데'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지예은을 비롯해 가비, 킹키, 준빵조교가 출연해 썸과 연애, 이별 등을 주제로 이야기를 나눴다.대화 중 '착각해서 김칫국 마셨던 경험'에 대한 이야기가 나오자 지예은은 자신도 그런 경험이 많다고 했다. 그는 "나는 항상 한다. 누가 나한테 조금만 잘해주면 '쟤 나 좋아하나?' 싶다"고 털어놨다.호감이 있는 사람을 두고 어디까지 상상하느냐는 질문에는 연애를 시작하는 단계까지만 생각한다고 답했다. 지예은은 "딱 사귀는 것까지만 상상한다"고 말해 눈길을 끌었다.결혼은 연애를 시작할 때부터 염두에 두지는 않는다고 했다. 가비가 "사귀면 결혼하는 상상하냐"라고 묻자 지예은은 "좀 지나야 한다. 처음에는 결혼을 생각하고 만나지 않는다"라고 단호하게 말했다. 이어 그는 상대와 충분한 시간을 보낸 뒤에야 결혼을 생각한다는 연애관을 밝혔다.반면 실제로 좋아하는 사람이 생겼을 때는 먼저 다가가지 못한다고. 평소 연애에서 호감을 어떻게 표현했는지를 묻자 지예은은 "아무 말도 못 한다. 좋아하는 티도 못 내고 아무것도 안 한다"고 말했다.가비가 "그럼 그동안 어떻게 했냐"라고 되묻자 지예은은 "그래서 진짜 오래 걸린다. 상대가 무조건 다가와야 한다. 부끄럽기도 하고, 자존심도 센 편"이라고 답했다.한편 1994년생 동갑내기인 바타와 지예은은 교회에서 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 지난 4월 열애설이 불거지자 지예은 소속사 씨피엔터테인먼트는 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"며 교제 사실을 인정했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr