이창호가 27억 청약에 당첨됐지만 포기했다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

이창호가 27억 청약에 당첨됐지만 포기했다고 밝혔다./사진제공=MBC

이창호가 27억 원대 아파트 청약에 당첨됐지만 포기했다고 밝혔다.지난 12일 방송된 MBC 예능 '라디오스타' 976회에서는 홍현희, 김문정, 이창호, 유호진이 게스트로 출연했다.이날 이창호는 최근 재테크 공부를 시작했다며 "곽범, 이선민 씨가 너무 잘 나가서 나만 뒤처지는 것 같아 불안했다"며 "친구들이 잘나가고 있으니까 나도 뭔가 준비해야겠다는 생각에 재테크 공부를 시작했다"고 밝혔다.부동산 공부를 시작한 이창호는 주택 청약에 도전했다며 "여의도와 대방, 노량진 사이에 위치한 펜트하우스급 청약이 떠서 넣어봤는데 당첨이 됐다"고 해 놀라움을 자아냈다. 그러나 이창호가 당첨된 청약의 분양 대금은 27억 원이었고, 그는 "대출을 알아봤지만 투기과열지구라서 대출이 불가능했다"고 설명했다.이창호는 결국 청약 당첨을 포기했다"며 "자금은 어떻게든 마련하려고 했지만, 방법이 없더라"며 "향후 10년간은 재당첨이 제한된다"고 해 안타까움을 자아냈다.이에 김구라는 최근 서울 서초구 아파트 청약 당첨설이 불거졌던 아이브 안유진을 언급하며 "안유진은 깔끔하게 돈을 넣었고, 이창호는 돈이 없어서 포기했고"라고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr