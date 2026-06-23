김문기가 '신병4'에 출연한다./사진제공=골든문 엔터테인먼트

배우 김문기가 '신병4 : 사보타주'에 출연한다.22일 소속사 골든문 엔터테인먼트는 "김문기가 ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'에 캐스팅됐다"고 밝혔다.'신병4 : 사보타주'는 계급이 오르고 고민도 늘어버린 상병 박민석(김민호 분)이 하사로 돌아온 최일구(남태우 분)와 미스터리 신병, 돌풍을 일으킬 대대장의 등장으로 전투태세에 돌입하는 군생활을 담은 이야기다. 동명의 애니메이션이 원작으로, 2022년 '신병' 첫 시즌 방송 이후 시즌3까지 큰 사랑을 받았다.극 중 김문기는 훈련소 조교 '원용호' 역할을 맡았다. 원용호는 군필자라면 누구나 PTSD를 느낄 정도의 FM 조교이지만, 이유 없이 혼내거나 군기 훈련을 주지 않고, 화를 내는 상황에서도 욕설 없이 차분하게 훈련병들을 지도해 '에이스 조교'라는 평가를 받는 인물이다.김문기는 숏폼 드라마 '뉴 연애플레이리스트', ENA 드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 등에 출연하며 눈도장을 찍었다. 최근 종영한 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서는 강림소초의 미워할 수 없는 사고뭉치 일병 표지용 역을 맡아 극에 유쾌한 재미를 더했다. 상상 속 그룹 '미각보이즈'에서 '짠맛지용'으로 활약하는 등 감초 역할을 톡톡히 해냈다.'신병4 : 사보타주'는 올해 하반기 방송 및 KT 지니 TV에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr