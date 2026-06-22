누에라(NouerA)가 팬들과 특별한 운동회를 열고 잊지 못할 추억을 쌓았다./사진제공=누아엔터테인먼트

누에라(NouerA)가 팬들과 특별한 운동회를 열고 잊지 못할 추억을 쌓았다./사진제공=누아엔터테인먼트

지난해 데뷔한 그룹 누에라(NouerA)가 팬들과 특별한 운동회를 열고 잊지 못할 추억을 쌓았다.누에라는 지난 21일 서울 동대문구 한국외국어대학교 서울캠퍼스 오바마홀에서 팬덤 노바(NovA)와 함께하는 운동회 '작전명 : GO! BACK'을 개최했다.이번 행사는 팬 120명을 초청해 진행됐다. 서울숲 집결을 시작으로 미니 팬미팅과 역조공 나눔 행사로 문을 열었다. 누에라는 팬들과 반갑게 인사를 나눈 뒤 점심 도시락을 전달하며 화기애애한 분위기 속에서 운동회 시작을 알렸다. 이후 한국외국어대학교 오바마홀로 자리를 옮겨 본격적인 프로그램을 이어갔다.운동회는 애드벌룬 릴레이와 파도타기를 비롯해 장대 고리 던지기, 딱지치기, 협동 벌룬 플레이, 판 뒤집기, 전략 줄다리기 등 다양한 종목으로 꾸며졌다. 누에라는 승패를 떠나 팬들과 적극적으로 소통하며 현장 분위기를 이끌었고, 노바 역시 열띤 응원으로 화답했다.행사 말미에는 우승팀을 대상으로 시상식도 진행됐다. 시상식 이후에도 팬들과 멤버들은 여운을 나누며 특별한 시간을 이어갔다. 운동회가 끝난 뒤에는 인근 식당으로 이동해 뒤풀이를 진행했다. 누에라는 팬들을 위해 직접 서빙에 나서는 등 세심한 팬 서비스를 선보이며 남다른 팬 사랑을 전했다.누에라는 "노바와 함께 웃고 뛰며 소중한 추억을 만들 수 있어 정말 행복했다"며 "항상 응원해 주시는 팬분들께 감사드리며 앞으로도 더 좋은 모습으로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.누에라는 지난 3월 발매한 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE'로 초동 판매량(한터차트 기준) 24만 장을 기록하며 '커리어 하이'를 달성했다. 동명의 타이틀곡 'POP IT LIKE'는 중국 숏폼 플랫폼 도우인에서 챌린지 차트 1위, 엔터테인먼트 차트 2위, 메인 차트 26위에 오르며 해외에서도 존재감을 키웠다.최근 'CATCH THE WAVE'('캐치 더 웨이브') 유럽 투어를 마친 누에라는 오는 27일 홍콩을 시작으로 7월 5일 대만 타이베이, 7월 11일 일본 도쿄를 찾는 아시아 투어에 돌입한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr