사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

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허영만 화백의 낙상 사고로 7년간 이어온 '백반기행'이 시즌1를 종료했다.21일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'은 '우리가 사랑한 백반, 7년의 맛있는 기록' 특집으로 꾸며지며 시즌1의 여정을 총정리했다.2019년 첫 방송을 시작한 '백반기행'은 지난 7년 동안 전국 식당 1329곳과 밥상 2131개를 소개하며 전국 방방곡곡의 숨은 맛집과 사람들의 이야기를 담아왔다. 이날 방송에서는 프로그램의 출발점이었던 전남 강진의 17첩 남도 백반집을 다시 찾으며 초심을 되새겼다.또 방송 이후 전국적인 명성을 얻은 들기름 막국수 맛집과 MZ세대의 명소로 떠오른 문래동 철강골목의 변화된 모습도 공개됐다. '백반기행'이 단순한 맛집 소개를 넘어 지역 상권 활성화와 소상공인 지원에도 의미 있는 역할을 했음을 보여주는 대목이었다.특히 시즌1을 함께 빛낸 스타들의 출연 장면도 다시 공개됐다. 싸이, 김희선, 성시경, 손석구를 비롯해 송가인, 이찬원, 김용빈 등 수많은 스타들이 허영만과 함께한 추억을 소환하며 시청자들의 향수를 자극했다.방송에서는 식당 사장들이 보내온 감사 편지도 공개됐다. 방송 이후 손님이 늘고 가게가 활기를 되찾았다는 사연들이 이어지며 프로그램의 영향력을 실감하게 했다.방송 말미 제작진은 "2609일의 시간, 도전을 멈추지 않았던 7년여의 시간이었다"며 시즌1의 발자취를 돌아봤다. 이어 "허영만 작가의 쾌유를 빕니다"라는 자막과 함께 마지막 인사를 전했다.이번 종영은 허영만 화백의 건강 문제와 맞물려 더욱 안타까움을 안겼다. 1947년생인 허영만 화백은 최근 낙상 사고를 당해 중환자실에서 치료를 받았으며 현재 회복에 전념 중인 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr