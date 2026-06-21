사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 가수 김종국이 또 한 번 '유령 신부' 논란(?)에 휩싸였다.21일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 2026 북중미 월드컵을 맞아 '여름 축캉스' 특집이 펼쳐졌다.이날 멤버들은 첫 번째 미션인 '원팀 승부차기'에 도전했다. 모두가 "우린 원팀"이라고 외치던 가운데 하하가 갑자기 김종국을 향해 의미심장한 폭로를 던졌다.하하는 "이게 무슨 원팀이냐. 난 형수님도 못 봤다. 결혼식장에서 처음 봤다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 예상치 못한 공격에 김종국은 당황한 표정을 지으며 "저 새X가 미쳤나"라고 반응했다.하지만 놀림은 여기서 끝나지 않았다. 유재석까지 가세해 김종국 몰이에 나섰다. 유재석은 "유령 신부다. 없다고 생각해라"며 "자꾸 거짓말한다. 와이프랑 골프 쳤다고 하고, 이태원 가서 파스타 먹었다고 하는데 사진이 한 장도 없다"고 말해 폭소를 유발했다.하하 역시 "진짜 미스터리다. 사진 한 번 안 찍힌다"고 거들며 의혹을 증폭시켰다.김종국은 황당하다는 표정을 지었지만 멤버들의 집요한 놀림에 별다른 반박을 하지 못한 채 웃음을 터뜨렸다.실제로 김종국은 지난해 비연예인 여성과 결혼식을 올렸지만 가족과 친지, 가까운 지인들만 참석한 채 철통 보안 속에 예식을 진행해 화제를 모았다. 아내의 직업과 얼굴, 구체적인 신상 역시 지금까지 공개되지 않아 궁금증을 모으고 있다.한편, 지예은 국내 최고 45m 높이의 빅스윙에 도전했으나, "선생님 저 이거 못 해요. 잠깐만요"라며 극도의 공포감을 드러냈다. 바이킹조차 타본 적 없다고 밝힌 그는 결국 눈물을 터뜨리며 포기를 선언했다.김종국은 안타까워했지만, 유재석은 "안 한 건 안 한 거"라며 냉정한 모습을 보여 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr