이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 가수 김희철이 집 안 곳곳에 보관해온 금 제품들을 모아 감정에 나섰다.21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김희철, 김준호, 김종민이 금은방을 찾아 각자 챙겨온 금 제품의 가치를 확인하는 모습이 공개됐다.이날 방송에서 김희철은 가장 먼저 과거 한정판 에어컨에 부착돼 있던 금 로고를 꺼내 눈길을 끌었다. 단순한 장식품처럼 보였지만 확인 결과 순금 한 돈으로 측정됐고, 감정가는 75만3000원으로 책정됐다.이어 5년 전 '미우새' 체육대회에서 받았던 황금열쇠도 감정에 맡겼다. 해당 제품은 순금 5돈으로 확인되며 378만 원의 가치를 인정받았다.가장 큰 금액을 기록한 건 할아버지에게 받은 금목걸이였다. 무게는 20돈, 감정가는 1510만4800 원. 예상보다 훨씬 높은 금액이 나오자 김희철은 "할아버지, 손주가 열심히 살게요"라며 환호해 웃음을 안겼다.이후 순금 술잔 2개까지 감정 목록에 오르면서 김희철이 가져온 금 제품들의 총 감정가는 3489만8000 원을 기록했다. 김종민이 "이 돈이면 차 한 대 살 수 있다"고 놀라자 김희철도 연신 감탄을 쏟아냈다.다만 할아버지에게 물려받은 목걸이만큼은 현금으로 바꾸지 않았다. 그는 일부 금 제품만 정리해 468만8000 원을 손에 쥔 채 금은방을 나섰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr