이다희가 남다른 교복핏을 선보였다. / 사진='최다니엘' 유튜브 캡쳐

이다희와 최다니엘이 교복 색으로 티격태격했다. / 사진='최다니엘' 유튜브 캡쳐

배우 이다희가 교복을 입고 비현실적인 비율을 뽐냈다.지난 21일 유튜브 채널 '최다니엘'에는 이다희, 장근석, 안재현 등 tvN 예능 '구기동 프렌즈' 멤버들이 롯데월드를 방문한 영상이 게재됐다.이다희는 "학생 역할을 해보는 게 꿈이었는데 한 번도 못 해봤다"며 교복 착용에 대한 기대를 내비쳤다. 교복 재킷을 입어보던 이다희는 큰 키에 군살 하나 없는 '뼈말라' 자태로 독보적인 아우라를 풍겼다. 최다니엘은 "다희는 그냥 그렇게 입어도 예쁘다"며 감탄했고 장근석과 안재현도 이에 맞장구쳤다.최다니엘은 이다희에게 노란 스커트를 추천했고 이다희는 극구 사양했다. 하지만 결국 노란 스커트를 입고 나왔고 최다니엘은 "훨씬 낫다"고 말했다. 하지만 안재현은 "형 뭐 누나한테 마음에 안 드는 거 있어?"라고 말해 웃음을 자아냈다. 결국 이다희는 "놀이공원에서 노란 치마 입은 사람은 못 봤다"고 따지며 회색 스커트로 갈아입었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr