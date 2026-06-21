이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

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배우 전원주가 남다른 절약 철학과 함께 수십억 자산을 일군 비결을 털어놨다.20일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 '피 같은 돈 내가 지킨다'를 주제로 이야기가 펼쳐졌다.이날 출연진은 연예계 대표 절약왕으로 꼽히는 전원주의 생활 습관에 놀라움을 감추지 못했다. 전원주는 "돈을 쓰는 재미보다 모으는 재미가 더 크다"며 자신만의 재테크 철학을 공개했다.특히 그는 전기 사용을 극도로 아끼고 있다고 밝혔다. 전원주는 "우리 집에 와보면 깜짝 놀란다. 집이 넓어도 등을 하나만 켜고 생활한다"고 말했다.이어 "부엌에 가다가 문이 닫힌 줄 모르고 부딪혀 병원에 간 적도 있다"며 "검침원이 계량기 고장 난 것 아니냐고 물어볼 정도였다. 전기세가 만 원 밑으로 나온다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이를 들은 노사연은 "방이 네 개인데?"라며 믿기지 않는다는 반응을 보였다.전원주의 절약 습관은 어린 시절 경험에서 비롯됐다. 그는 "초등학교 5학년 때 이북에서 피란 왔다. 어머니가 시장에서 떡장사를 하셨는데 그때부터 돈 버는 게 얼마나 힘든지 알게 됐다"고 회상했다.그러면서 "지금도 돈 앞에서는 벌벌 떤다. 헌 돈도 다려서 100장씩 묶어 은행에 가져간다"고 말해 웃음을 자아냈다.오랜 세월 돈을 모아온 결과도 공개했다. 전원주는 "돈이 어느 정도 모이면 은행에 간다. 그러면 지점장들이 직접 나와 인사한다"며 "나는 은행에서 줄을 서본 적이 없다. 지점장실로 바로 들어간다. 그 맛이 최고다"고 말했다.이에 이홍렬이 "그 정도 대접을 받으려면 얼마나 있어야 하느냐"고 묻자 전원주는 "몇십억은 돼야 한다"고 답해 스튜디오를 술렁이게 만들었다.한편 경제 전문가 김경필은 이날 방송에서 "돈을 잘 지키는 사람은 귓불이 크고 넓은 경우가 많다"는 이야기를 꺼냈고, 전원주는 "우리 때는 귓불이 없으면 주사를 맞으러 다니기도 했다. 칼귀면 돈이 빠져나간다고 했다"며 경험담을 보태기도 했다.이날 전원주는 자신의 현재 삶에 대한 만족감도 드러냈다. 그는 "90세를 앞두고 돌아보니 인생을 잘 살아온 것 같다"며 "주머니가 두둑하니까 노년이 행복하고 웃음도 절로 난다"고 말했다.또 최근 절친 선우용여와의 일화도 공개했다. 전원주는 "선우용여가 늘 호텔 가서 사라고 하더라"며 "처음으로 호텔 뷔페를 갔는데 카드 내는 순간 손이 떨렸다"고 털어놨다.이어 "(식사비가) 1인당 8만 원이 넘더라"며 "그날 이후 며칠 동안 잠을 못 잤다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 전원주는 주식 투자와 절약을 통해 현재 40억 넘는 자산에 대해 이야기한 바 있다. 앞서 전원주는 현재 주가 236만 원인 SK하이닉스 주식이 1주에 2만 원일 때 샀다며 놀라운 수익률을 공개해 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr