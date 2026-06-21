이미지 크게보기 사진 = KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무가 월드컵 중계를 앞두고 눈에 띄게 수척해진 모습으로 등장했다.21일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 '2026 FIFA 월드컵' 중계를 준비 중인 전현무의 모습이 공개됐다.이날 방송에서 전현무는 몰라보게 달라진 비주얼로 시선을 끌었다. 볼살과 턱살이 빠지며 얼굴선이 한층 날렵해졌고, 턱선 역시 이전보다 뚜렷해진 모습이었다.그러면서 전현무는 "못 살겠다. 축구가 너무 어렵다"고 토로했다. 이어 "경기는 많이 봤는데 그게 잘 안된다"고 말한 그는 스포츠국 PD로부터 "지금 전 KBS가 다 집중하고 있다"는 말을 듣자 "그래서 미치겠다"고 답했다.중계 연습 과정에서는 예능 진행 습관과 축구 용어 사용 등에 대한 지적도 이어졌다. 이에 전현무는 "큰일 났다. 예능 많이 한 후유증이다"라고 말했고, 이후에도 "지금이라도 안 한다고 하면 안 되나?", "다리가 부러졌다고 해라"라고 말하며 부담감을 드러냈다.엄지인은 "거의 매일 잠도 2시간씩밖에 못 자고 계속 연습한다더라"고 전했다. 며칠 뒤 다시 모습을 드러낸 전현무는 한층 핼쑥해진 얼굴로 등장했고, 이영표는 "살이 빠졌다"라며 놀라움을 감추지 못했다.그는 "살려달라"며 "스트레스 받아서 그렇다. 10몇 년 간 이렇게 스트레스 받은 적 없다"고 말했다. 이어 "내가 선수콜로 얼마나 스트레스 받았냐면 그렇게 안 보이면 축구화로 외우라더라. 근데 다 야광화를 신고 있더라"라고 털어놨다.그러면서 "11명이 다 다른 색으로 머리 염색하면 안 되냐"고 농담해 웃음을 자아냈다. 끝으로 전현무는 "더는 잃을 게 없다. 이제 배수의 진이다. 더 낮은 평가를 받을 게 없다"고 말했다.이를 듣던 남현종 아나운서는 "그런 의미에서 이강인 선수는 머리를 염색했다"라고 덧붙이지자, 전현무는 "감사하다"라며 기도하는 듯 제스쳐를 취해 웃을 자아냈다.한편, 전현무는 KBS 메인 캐스터로 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계를 맡아 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr