가수 에일리가 시험관 시술 후 건강 이상 증상을 털어놓으며 솔직한 심정을 전했다./사진=에일리 유튜브 화면 캡처

가수 에일리가 시험관 시술 후 건강 이상 증상을 털어놓으며 솔직한 심정을 전했다./사진=에일리 유튜브 화면 캡처

가수 에일리가 시험관 시술 후 건강 이상 증상을 털어놓으며 솔직한 심정을 전했다.20일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 '일주일 안에 안 먹으면 1년 기다려야 합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.에일리는 남편 최시훈과 함께 제철 꽃게를 맛보기 위해 식당을 찾았다. 최시훈은 "이제 봄 꽃게 시즌이 거의 끝난다"며 "노량진수산시장에 갈지, 가락시장에 갈지, 연평도까지 갈지 고민할 정도로 꽃게를 찾았다. 원래는 서해로 가려고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.음식을 기다리던 중 에일리는 시험관 시술 이후 몸 상태를 고백했다. 그는 "시험관 끝나고 첫 월경이 지나고 나서 며칠 안 지나고 약간 하혈하고 있어서 배가 계속 아프다"며 "그래서 좀 그런 상황이다"라고 털어놨다.최시훈은 "호르몬에 관련된 주사를 계속 맞다가 이제 안 맞으니까 바이오리듬이 조금 그렇게 됐나?"라며 걱정했다. 이어 "그러니까 몸보신해야지. 봄에는 봄 꽃게를 먹고, 여름에는 닭백숙"이라고 말하며 아내를 다독였다.에일리는 음식이 나오기 전부터 반찬을 맛보며 "반찬 먹다가 끝날 것 같다. 너무 맛있어서 멈출 수가 없다"며 식욕을 보였다. 이후 꽃게 백숙이 등장하자 최시훈은 "미쳤다. 알 들어 있는 것만 여기 달라"며 꽃게알을 에일리에게 양보했고, 에일리는 "왜 그렇게 노래를 불렀는지 알겠다. 나 주말에도 올래"라며 만족감을 표했다.앞서 에일리는 자신의 유튜브 채널을 통해 시험관 2차 이식에 도전 중인 사실을 공개하며 건강 관리와 일상을 팬들과 공유해왔다. 최근에는 경춘선 숲길에서 열린 무대 이후 임신설에 휩싸이기도 했다. 넉넉한 핏의 의상과 배를 만지는 모습이 포착되면서 여러 추측이 제기됐지만, 소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난 19일 "에일리의 임신은 사실이 아니다. 좋은 소식이 생기면 전해드리겠다"며 관련 의혹을 부인했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr