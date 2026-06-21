'내일도 출근!'에서 '삼노(3NO)맨' 서인국의 철벽 원칙에 균열이 생긴다./사진제공=tvN

'내일도 출근!'에서 '삼노(3NO)맨' 서인국의 철벽 원칙에 균열이 생긴다./사진제공=tvN

tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'에서 '삼노(3NO)맨' 서인국의 철벽 원칙에 균열이 생긴다.22일 첫 방송 되는 '내일도 출근!'(연출 조은솔·극본 김경민)은 일상적 권태기에 빠진 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 서로에게 대체 불가능한 존재가 되며 일과 사랑에 다시 설렘을 찾아가는 오피스 로맨스다.극 중 서인국은 웃지 않고(NO 스마일), 사람을 멀리하며(NO 피플), 쉽게 사과하지 않는(NO 쏘리) 일명 '삼노맨' 강시우 역을 맡았다. 박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 7년 차 직장인 차지윤으로 분해 강시우의 일상에 변화를 일으킨다.21일 공개된 스틸에는 편의점에서 우연히 마주한 강시우와 차지윤의 모습이 담겼다. 늘 회사에서만 만나던 두 사람이 예상치 못한 장소에서 조우하며 새로운 분위기를 예고한다.차지윤은 회사에서와 다른 반전 매력으로 시선을 끈다. 사과머리에 뿔테안경, 박스 티셔츠 차림으로 아이스크림을 손에 든 채 장을 보는 모습이 친근한 분위기를 자아낸다. 뜻밖의 장소에서 강시우와 마주한 뒤 당황한 표정도 포착됐다.강시우 역시 운동복과 블랙 볼캡을 착용한 편안한 차림으로 등장한다. 늘 정돈된 슈트와 냉철한 상사 이미지로 익숙했던 그가 한층 인간적인 면모를 보여주며 색다른 분위기를 형성한다.무엇보다 눈길을 끄는 것은 강시우의 변화다. 편안한 차림의 차지윤과 마주한 뒤 예상 밖의 반응을 보이는 그의 모습이 호기심을 자극한다. 편의점에서의 우연한 만남이 두 사람의 관계에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.서인국은 가수로 데뷔한 뒤 '응답하라 1997'의 정은지, '고교처세왕'의 이하나, '쇼핑왕 루이'의 남지현, '하늘에서 내리는 1억 개의 별'의 정소민, '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다'의 박보영, '월간남친'의 블랙핑크 지수와 호흡을 맞추며 '키스 장인'이라는 수식어를 얻었다. 이번 작품에서 박지현과 선보일 새로운 로맨스에도 기대가 커진다.'내일도 출근!'은 22일 오후 8시 50분 처음 방송되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr