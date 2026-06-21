효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다./사진=소녀시대 '키싱유' 뮤비 캡처

효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다./사진=MBC 방송 화면 캡처

소녀시대 유닛 '효리수'(효연·유리·수영)가 즉석 OST 무대를 선보인 가운데, 효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다.지난 20일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '숏폼 드라마-찍어유' 편으로 꾸며졌다.시즌1 OST '별이 쏟아지는 밤'을 가창할 가수로 '효리수'가 등장했다. 세 사람은 OST 녹음을 앞두고 즉석에서 호흡을 맞추며 유쾌한 입담을 이어갔다.소녀시대 활동 당시 파트 분배에 대한 이야기가 나왔다. '키싱유' 무대 영상이 공개되자 효연은 "저 때 사탕 다 부숴버리고 싶었다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 파트가 많지 않았던 당시의 아쉬움을 재치 있게 표현한 것이다.하하가 라이벌 유닛 '태티서'(태연·티파니·서현)를 언급하자 효연은 "'소녀시대' 활동할 때 파트를 너무 양보하다 보니 습관이 됐다. 근데 이 곡은 욕심이 난다"며 의욕을 내비쳤다. 이에 유재석은 "'태티서' 보고 있나?"라고 외쳐 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr