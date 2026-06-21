효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다./사진=소녀시대 '키싱유' 뮤비 캡처
효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다./사진=소녀시대 '키싱유' 뮤비 캡처
소녀시대 유닛 '효리수'(효연·유리·수영)가 즉석 OST 무대를 선보인 가운데, 효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다.

지난 20일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '숏폼 드라마-찍어유' 편으로 꾸며졌다.
효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다./사진=MBC 방송 화면 캡처
효연이 소녀시대 활동 당시 적은 파트에 대한 솔직한 심정을 털어놨다./사진=MBC 방송 화면 캡처
시즌1 OST '별이 쏟아지는 밤'을 가창할 가수로 '효리수'가 등장했다. 세 사람은 OST 녹음을 앞두고 즉석에서 호흡을 맞추며 유쾌한 입담을 이어갔다.

소녀시대 활동 당시 파트 분배에 대한 이야기가 나왔다. '키싱유' 무대 영상이 공개되자 효연은 "저 때 사탕 다 부숴버리고 싶었다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 파트가 많지 않았던 당시의 아쉬움을 재치 있게 표현한 것이다.

하하가 라이벌 유닛 '태티서'(태연·티파니·서현)를 언급하자 효연은 "'소녀시대' 활동할 때 파트를 너무 양보하다 보니 습관이 됐다. 근데 이 곡은 욕심이 난다"며 의욕을 내비쳤다. 이에 유재석은 "'태티서' 보고 있나?"라고 외쳐 웃음을 더했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지